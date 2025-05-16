Налоговая после закрытия ФЛП: какие документы и отчёты могут проверить

Прекращение деятельности ФЛП (физического лица-предпринимателя) – это не только формальность, но и окончательное урегулирование отношений с налоговыми органами. Многие предприниматели ошибочно полагают, что после подачи заявления о закрытии все их обязательства автоматически упраздняются.

На самом деле, налоговая имеет право проводить проверки даже после официального завершения предпринимательской деятельности.24 Канал объясняет, какие именно аспекты могут заинтересовать налоговую службу и как лучше подготовиться к возможной проверке.

Даже после завершения государственной регистрации прекращения деятельности ФЛП налоговая служба сохраняет право:

провести проверку правильности уплаты налогов и сборов;

выявить наличие налоговой задолженности;

запросить налоговую отчетность и разъяснения за прошедшие периоды деятельности.

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Что именно подлежит проверке

Единый налог или налог на прибыль: контролирующий орган проверяет правильность расчета и своевременность уплаты налогов за все отчетные периоды с особым акцентом на последний месяц или квартал перед прекращением деятельности.

Единый социальный взнос (ЕСВ): этот взнос должен уплачиваться независимо от того, имел ли ФЛП доход.

Налоговая отчетность

После прекращения деятельности ФЛП обязан предоставить все обязательные отчеты, среди которых:

ежеквартальные или годовые декларации,

отчетность об уплате ЕСВ,

окончательная (ликвидационная) декларация.

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Финансовые операции

В случае подозрения на недополученный доход налоговая служба может проанализировать:

движение средств на банковских счетах,

кассовые операции,

расчеты через РРО (если он использовался в деятельности).

Документы

Налоговый орган имеет право требовать следующие документы:

книги учета доходов,

договоры с клиентами или поставщиками,

акты выполненных работ, инвойсы, счета-фактуры и т.д.

Согласно действующему законодательству, все документы следует хранить не менее 1095 дней (т.е. 3 года) с даты прекращения предпринимательской деятельности.

Какие проверки могут быть

Камеральная проверка – автоматическая проверка представленных отчетов (в том числе ликвидационной декларации);

Документальная проверка – проводится по решению налоговой, может состояться и после закрытия ФЛП;

Фактологическая проверка – применяется при выявлении потенциально недостоверных или непогашенных обязательств.

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Как избежать трудностей после закрытия ФЛП

Прежде чем прекратить деятельность, необходимо подать все обязательные отчеты, в частности, ликвидационную декларацию. Рекомендуется убедиться в отсутствии долгов по налогам и ЕСВ.

Совет: обязательно сохраните все важные документы, хотя бы в цифровом формате. Не лишним будет проверить информацию в электронном кабинете налогоплательщика — официально ли завершены все налоговые процессы.

Могут ли появиться долги после закрытия?

Да, такая ситуация возможна.

выявление ошибок в представленной отчетности;

неподача обязательных документов;

неуплаченных налоговых или социальных взносов;

скрытой или неоформленной хозяйственной деятельности.

Важно: даже после ликвидации ФЛП налоговые обязательства остаются в силе – долги придется уплатить в полном объеме.

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