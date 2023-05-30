Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету, посвященную украинскому гетману (фото)

Национальный банк Украины 30 мая ввел в обращение новую памятную монету, посвященную украинскому гетману Павлу Скоропадскому. Номинал новой монеты – две гривны, их выпущено 30 тысяч штук.

Как сообщили в НБУ, ее выпуск посвящен 150-летию со дня рождения украинского государственного и политического деятеля, военачальника.

В Нацбанке напомнили, что Павел Скоропадский весной 1918 возглавил Украинское Государство и продемонстрировал "пример государственного строительства". В частности, через семь с половиной месяцев Гетманата в стране установилась экономическая стабильность.

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Скоропадский проводил политику украинизации, в частности при его содействии были открыты Украинская академия наук, Национальный архив, Национальная библиотека Украинского Государства, два государственных университета – в Киеве и Каменце-Подольском, 150 украинских школ и многие другие образовательные и культурные учреждения.

"Даже после вынужденного отречения от власти в декабре 1918 года и эмиграции в Германию Павел Скоропадский продолжал активно участвовать в политической жизни Украины", – говорится в сообщении.

Что известно о новой монете:

На аверсе размещен малый Государственный Герб Украины и надпись УКРАИНА, справа – год чеканки монеты 2023, в центре, на фоне стилизованного майва флагов – треугольник (виньетка Георгия Нарбута), что символизирует определенный культурный, экономический расцвет Украинского Государства за гетманата Скоро.

На реверсе монеты - портрет Скоропадского и композиция, символизирующая события Украинской революции.

Масса, 12.8 г, диаметр 31 мм. Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед. Изготовлен из нейзильбера.

Напомним, 21 мая Национальный банк Украины отчеканил новые монеты, посвященные Силам ВСУ. Их номинал 10 гривен, и они будут оборотными.

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