Нависла большая угроза, будут прилеты: экстрасенс назвал города Украины, по которым Россия может ударить ракетами

Россия не прекратит ракетных ударов по Украине, новая массированная атака может быть уже на этой неделе – до 15 января. Однако за все свои действия стране-агрессору придется отвечать.

Об этом заявил экстрасенс и таролог Роман Шептицкий. Про его словам, оккупанты накапливают ракеты и могут вскоре атаковать Харьков, Днепр, Запорожье, Одессу, Полтаву, Черкассы, Киев и Черновцы. Опасность нависнет и над областями.

Шептицкий уточнил, что для Черкасс может быть опасной дата 11 января, для Полтавы – 11-12 января. Однако за каждый прилет по Украине будет прилет по России.

Экстрасенс подчеркнул, что ВСУ продолжат уничтожать вражеские базы в оккупированном Крыму, на полуострове будет очень неспокойно. Также ожидаются действия для освобождения оккупированной части Запорожской области и Донбасса.

В свою очередь, экстрасенс Людмила Хомутовская заявила, что Украину попытаются подтолкнуть к заморозке войны в марте 2023 года. Будут попытки в добровольно-принудительном порядке усадить представителей Киева и Москвы за стол переговоров. Вероятна, в том числе личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.