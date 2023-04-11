Названы даты магнитных бурь во второй половине апреля: чего ждать украинцам

Магнитные бури в апреле 2023 - каких дат опасаться в апреле 2023 из-за метеоударов и взрывов на Солнце

Во второй половине апреля Землю накроет несколько магнитных бурь. Одна из них будет очень мощной и будет влиять не только на здоровье людей.

Помимо воздействия на здоровье, всплески на Солнце вызывают сбой работы приборов радиосвязи, электроники и даже вызывают полярные сияния. Об этом сообщает Meteoagent.

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График магнитных бурь в апреле 2023 года

14-15 апреля – магнитная буря в 3 балла.

16-17 апреля – магнитная буря в 4 балла.

18-19 апреля – опасности нет.

20-21 апреля – мощная магнитная буря интенсивностью 5 баллов.

22-23 апреля – магнитная буря в 3 балла.

24-30 апреля – опасности нет.

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Как поберечься во время магнитных бурь

Как известно, магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем.

У некоторых людей в этот период ухудшается самочувствие. В частности, появляется головокружение, головная боль, тошнота, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, бессонница/сонливость, слабость. Также часто обостряются хронические заболевания.

Что делать, чтобы период магнитных бурь не влиял на здоровье:

Предпочитайте большее количество воды и травяных чаев. Но откажитесь в это время от кофе, алкоголя, кальяна и сигарет.

Меньше ешьте острую, жирную и жареную пищу. В то же время лучше употребляйте в пищу сезонные овощи, фрукты и зелень.

Больше гуляйте пешком на свежем воздухе, по мере увеличьте физическую активность.

Регулярно проветривайте комнаты дома.

Меньше нервничайте и избегайте скандалов, конфликтов.

Достаточно спите и соблюдайте режим подъема. Перед сном принимайте контрастный душ.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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