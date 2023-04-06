Не делайте этого: стилисты назвали самые неудачные цветовые сочетания в одежде

Какие цвета нельзя сочетать в одежде – неудачные сочетания цветов в образе

Гармоничный образ помогают создать не только стильные вещи, правильно подобранные фасоны, стиль, но и удачно подобранные цвета. Однако некоторые оттенки могут полнить, сделать фигуру визуально более широкой и подчеркивают проблемные места.

Стилисты подчеркивают, что некоторые цвета категорически друг другу не подходят. О каких именно неудачных сочетаниях идет речь, читайте в материале UAportal.

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Красный и зеленый

Актуально это цветовое сочетание будет на Рождество, поскольку эти оттенки особенно подходят на этот праздник. Однако в других случаях такое сочетание будет выглядеть дисгармонично и будет ассоциироваться с цветом светофора.

Фиолетовый и желтый

Если совмещать фиолетовые и желтые вещи, то образ будет создавать навязчивое впечатление.

Коричневый и черный

Эти два темных цвета не так просто соединить. Поскольку очень часто этот дуэт дает грязный или хмурый эффект.

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Зеленый и оранжевый

Яркий оранжевый+холодный зеленый=настоящее испытание для глаз. Вещи этой палитры следует особенно аккуратно комбинировать. Хороший способ смешивать подобные цвета – выбирать их более пудровые, менее насыщенные варианты.

Яркие цвета в большом количестве

Если объединить в одном образе слишком много ярких цветов, то вы можете выглядеть комично. Однако такая яркость более подходит для цирковых клоунов.

Стилисты советуют избегать ярких разноцветных вещей. Такая одежда точно не будет подходить ко всему.

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Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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