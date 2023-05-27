Не только Viva Magenta: стилистка показала 10 главных цветов лета

Стилистка Анна Леканова рассказала о главных трендах в цветах - модные тренды лета 2023

Лето 2023 года предлагает насыщенную цветовую палитру, которую можно смело использовать для создания стильных образов. Конечно, это главный цвет рока Viva Magenta, а также немало ярких и нежных оттенков.

Известная стилистка Анна Леканова рассказала в Instagram о главных трендах в цветах. Не стоит ограничиваться только пастельными оттенками – обратите внимание на деним, розовый, синий, желтый и т.д.

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Viva Magenta. Pantone признал цвет Viva Magenta – главным в 2023 году. Поэтому образ в таком оттенке точно станет выигрышным.

Главный цвет лета 2023 – стилистка Анна Леканова назвала главные цвета 2023 года

Деним. С 2000-х вернулись тотальные денимовые луга. Смело создавайте образы, сочетая разные оттенки денима.

Главный цвет лета 2023 – стилистка Анна Леканова назвала главные цвета 2023 года

Насыщенный зеленый. Куда лето без зеленого цвета, когда все вокруг насыщенно зеленое?

Главный цвет лета 2023 – стилистка Анна Леканова назвала главные цвета 2023 года

Нежно-желтый. Этот цвет позволит создать мечтательный настрой и стильный образ.

Главный цвет лета 2023 – стилистка Анна Леканова назвала главные цвета 2023 года

Страстный красный. Девушки и женщины, имеющие горячее сердце, должны создать образ с этим страстным цветом.

Главный цвет лета 2023 – стилистка Анна Леканова назвала главные цвета 2023 года

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Змеиный принт. В этом сезоне актуальны животные мотивы, в частности змеиный, зебровый или леопардовый.

Главный цвет лета 2023 – стилистка Анна Леканова назвала главные цвета 2023 года

Шоколадные оттенки. Теплый шоколад будет актуален этим летом и привлечет внимание.

Главный цвет лета 2023 – стилистка Анна Леканова назвала главные цвета 2023 года

Розовый. В сезоне лето-2023 комбинируйте в одно оскорбление сразу несколько оттенков. Розовый цвет придаст хрупкости и женственности.

Главный цвет лета 2023 – стилистка Анна Леканова назвала главные цвета 2023 года

Нежный голубой. Такой цвет придаст изящество, легкость и шарм.

Главный цвет лета 2023 – стилистка Анна Леканова назвала главные цвета 2023 года

Яркий синий. Такой цвет проявит вашу уверенность и смелость.

Главный цвет лета 2023 – стилистка Анна Леканова назвала главные цвета 2023 года

Тренды 2023 нацелены на минималистические цвета, тотал-луки, контраст, удлиненные силуэты и длину макси.

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Напомним, что мода постоянно меняется, но от некоторых вещей все же стоит избавиться уже сейчас. Рассказываем о главных летних антитрендах 2023 года.

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