Не тратьте лишние деньги: пять способов экономить тепло и свет

Чтобы не тратить лишние деньги на коммунальные платежи, нужно учиться экономить. Благодаря этой привычке можно значительно снизить суммы в платежках за коммунальные услуги.

Эксперты по энергоэффективности и развитию возобновляемой энергетики Игорь Черкашин и Николай Политикин рассказали о ряде способов, которые помогут снизить затраты на тепло и электричество.

В комментарии "Укринформу" специалисты заметили, что начать нужно с незначительных шагов: больше используйте естественное освещение, уберите излишние предметы от источников отопления, утеплите дом, замените лампы накаливания на экономные.

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Игорь Черкашин отметил, что стоит установить многотарифный счетчик и включать энергозатратные бытовые приборы ночью, когда электричество дешевле на 50%. Такой счетчик оправдает свою стоимость менее чем через год, отметил специалист.

Также он посоветовал светильники с датчиками движения и функциями дымирования – регулировку интенсивности света в зависимости от суточного времени или индивидуальных особенностей помещения. Эксперт говорит, что стоит позаботиться о smart-розетках или smart-удлинителях. Поскольку выключенные из розетки или переведенные в спящий режим электроприборы, оставаясь подключенными к сети, не прекращают питаться энергией (вампирское потребление). В этом случае удлинитель с переключателем будет приводить технику в рабочее состояние и выводить из него на расстоянии.

"Все эти приборы работают через Wi-Fi или GSM (мобильную связь) и управляются через приложения", – добавил он.

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Эксперты посоветовали пользоваться распределителями расхода тепла на радиаторах. Этот прибор измеряет температуру самой батареи и воздуха в комнате, а датчики рассчитывают реальное израсходованное количество выделенного тепла из батареи. Эти данные хранятся в памяти устройства. На основе показателей распределителей и общедомового счетчика и рассчитывается сумма за амбарное.

В частном доме, отметили специалисты, нужно заменить обычный котел на конденсационный, работа которого базируется на использовании отработанных выхлопов. Такой котел помогает сэкономить до 15% газа.

Жителям многоквартирных домов специалисты советуют оснастить их индивидуальным тепловым пунктом (ИТП), счетчиками тепла. Следует утеплить технические этажи и трубы. Следует позаботиться об установке индивидуальных распределительных приборов на радиаторы.

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Также в многоквартирных домах эксперты советуют держать закрытыми окна на лестничных клетках, утеплить двери в подъездах, или обустроить их доводчиками, чтобы дверь всегда была плотно закрыта.

"Все эти меры в комплексе могут дать до 50% экономии", – заверил Николай Политикин.

Предлагаем узнать, можно ли не платить за коммуналку во время войны.

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