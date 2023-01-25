Нужно ли выключать телефон, когда он заряжается – когда нужно выключать телефон

Телефон является частью нашей повседневной жизни, и многие из нас используют его, когда он заряжается. Однако знаете ли вы, что не рекомендуется держать его включенным во время зарядки?

Издание Sante Plus назвали причины, почему нужно выключить смартфон во время зарядки. Особенно, если это касается тех случаев, когда вы обычно оставляете его подключенным к сети на ночь.

Почему телефон выключен, когда он заряжается

Одна из главных причин, почему желательно выключать мобильный телефон во время зарядки, связана с уведомлениями. Поскольку телефон может принимать вызовы, сообщения и выполнять все процессы, когда он включен, аккумулятор может расходоваться во время зарядки. Это приводит к замедлению времени загрузки.

В отключенном состоянии при зарядке питания будет поступать только к батарее мобильного телефона, поэтому время зарядки будет сокращено.

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Кроме того, согласно сайту Tech Advisor, поскольку телефон не будет включен во время зарядки, это будет предотвращать так называемые "паразитные заряды". То есть, если вы заряжаете телефон при использовании, вы можете "нарушить" батарею, поскольку создаете минициклы зарядки, во время которых части батареи постоянно перерабатываются. Поэтому эти части могут портиться быстрее, чем остальные элементы батареи.

Если у вас есть желание использовать свой мобильный телефон при зарядке, питание потребляется из другого места, например с экрана и процессора, а не из аккумулятора. Поэтому мобильный телефон может перегреваться.

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Как часто отключать мобильный телефон?

Хотя рекомендуется выключать телефон на ночь, когда вы его не пользуетесь, желательно делать это по крайней мере раз в неделю.

Этим простым жестом вы лучше сохраните функции своего телефона, поможете ему лучше управлять памятью, он будет работать плавнее и вы даже сможете продлить автономность его аккумулятора.

Стоит ли выключать телефон на ночь

Время работы аккумулятора вашего смартфона напрямую зависит от частоты и продолжительности циклов зарядки.

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Согласно исследованиям, желательно регулярно заряжать смартфон, а не давать ему полностью разрядиться перед зарядкой, чтобы сохранить более длительный срок службы. По этой причине некоторые изготовители рекомендуют заряжать смартфон, когда уровень заряда батареи достигает 30%. Важно также отметить, что в отличие от старых никель-кадмиевых батарей, современные литий-ионные батареи не нуждаются в полной разрядке перед зарядкой.

Напомним, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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