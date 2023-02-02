Под Киевом обнаружили подземные ходы, которые могут вести в Софийский собор (фото)

В Киеве во время реставрационных работ на территории Национального заповедника "София Киевская" обнаружили три ранее неизвестных подземных хода. Археологи исследуют туннели, которые могут вести в Софийский монастырь.

По словам первого заместителя гендиректора, главного реставратора Национального заповедника "София Киевская" Вадима Кириленко, истории почти ничего не известно об этих подземных ходах. Об этом пишет ТСН.

Отмечается, что на территории заповедника расположена Трапезная церковь – памятник архитектуры 18 века, стоящий на подвалах 17 века. Недавно сотрудники заповедника начали в этом подвале комплекс ремонтно-реставрационных работ.

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"Мы запланировали там обустроить Музей археологии заповедника, ведь есть очень богатая археологическая коллекция артефактов. Там очень красивая архитектура и подвал находится ниже уровня земли – это будет очень интересным объектом для туристов", – сказал Кириленко.

В подвале археологи наткнулись на оголовки подземных ходов, которые ранее не были известны.

"Поработав в архивах, выяснили, что когда в 19 веке Трапезную церковь достраивали, то эти подземные ходы уже тогда были обрушены землей, их никто не исследовал, и куда они ведут неизвестно. Хотя в свое время мы проводили биолокацию территории заповедника и локатор. показывает, что один из этих трех ходов ведет в Софийский собор", – добавил он.

Кириленко отметил, что глубина этого хода достигает 6 метров от уровня земли. При этом подземный ход обложен кирпичом и проложен под углом.

"Одно из предположений, подтвержденное биолокацией, расположенной где-то под Софийским собором, на глубине 9 метров, есть какая-то виртуальная камера. Что это такое – пока остается загадкой", – пояснил главный реставратор.

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Сейчас в подвалах идет работа, поскольку они завалены бытовым мусором 18 и 19 века. Среди него археологи находят интересные материалы о быте киевлян того времени, например, старинную посуду.

"Интересного очень много. Процесс исследования продолжается и впереди много интересного", – добавил Кириленко.

Как предполагают ученые, эти подвалы находились под бывшим деревянным сооружением церкви. Первая известная трапезная Софийского монастыря впервые упоминается в 1682 году. Она была деревянной и имела церковь, освященную в честь св. Федора Стратилата.

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