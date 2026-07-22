Понадобится всего три ингредиента: рецепт персикового нектара на зиму.

Домашний персиковый нектар – простая и ароматная заготовка на зиму, для которой понадобятся только персики, сахар и немного воды. Благодаря естественной густоте фруктов никаких загустителей добавлять не нужно.

Плоды измельчают вместе с кожурой, проваривают и разливают в стерилизованные банки. Об этом пишет Shuba.

Что следует знать перед приготовлением

Этот рецепт универсален, ведь готовый нектар можно использовать по-разному. В разбавленном виде он станет вкусным напитком, а в концентрированном – отлично подойдет как фруктовое пюре, основа для лимонадов, морсов или даже как густой джем к сырникам, блинам или тостам.

После охлаждения масса становится гуще, поэтому не следует переваривать нектар. По желанию перед подачей его можно развести обычной или газировкой до нужной консистенции.

Для заготовки лучше всего использовать спелые или даже немного перезрелые персики – они имеют более насыщенный вкус и аромат. Кожу снимать не нужно: после измельчения она практически не ощущается.

Количество сахара можно регулировать в зависимости от сладости плодов. Если персики очень сладкие, достаточно 150-180 г сахара. Для более свежего вкуса в конце варки можно добавить 1–2 столовых ложки лимонного сока.

Если хочется получить максимально нежную консистенцию, готовое пюре перед разливкой можно протереть через сито. Также часть персиков легко заменить абрикосами или нектаринами.

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Ингредиенты

персики - 3 кг;

вода - 250 мл;

сахар - 200 г.

Способ приготовления

1. Подготовьте персики. Тщательно вымойте плоды, удалите косточки и, не очищая от кожуры, измельчите блендером до однородного пюре.

2. Проварите нектар. Переведите пюре в кастрюлю, добавьте воду и сахар. Доведите смесь до кипения, после чего варите на умеренном огне 25–30 минут, периодически помешивая.

3. Разлейте в банки. Горячий нектар разлейте в предварительно стерилизованные банки и герметично закройте крышками.

4. Остудите заготовки. Переверните банки вверх дном, укутайте по желанию и оставьте до полного охлаждения примерно в сутки. После этого перенесите его в прохладное место для хранения.

Домашний персиковый нектар – отличный способ использовать спелые фрукты и сохранить их вкус на зиму. По желанию можно экспериментировать с сочетаниями, добавляя абрикосы, нектарины или чуть-чуть лимонного сока, чтобы каждый раз получать новые фруктовые оттенки.

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