Появилось видео, как ночью силы ПВО сбили российскую крылатую ракету 'Калибр'

В ночь на 16 февраля российская федерация в очередной раз атаковала Украину. Оккупанты выпустили 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования.

В частности, враг запустил 12 крылатых ракет Х-101/Х-555, 8 крылатых ракет "Калибр", 12 крылатых ракет Х-22 и две управляемые авиационные ракеты Х-59. Силами ПВО было ликвидировано 14 из 32 российских ракет.

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В Воздушном командовании "Юг" показали видео, как сегодня ночью подразделение Херсонской зенитной ракетной бригады ПКП сбило российскую крылатую ракету "Калибр".

"Продолжаем нашу борьбу, уничтожаем врага в украинском небе!" - прокомментировали эти кадры в Воздушном командовании.

Напомним, в ночь на 10 февраля и в течение дня российские войска совершили несколько массированных ракетных атак по Украине. С кораблей, расположенных в Черном море, россияне избивали крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр". В частности, ночью, утром и днем был произведен 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр".

В Командовании Воздушных сил сообщили, что украинские защитники сбили 61 крылатую ракету врага и 5 дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

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