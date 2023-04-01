Просил молиться за Кирилла и оправдывал уничтожение украинцев россиянами: перехват разговоров Паши 'Мерседеса'

Служба безопасности Украины 1 апреля сообщила о подозрении скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю ("Паша Мерседес"). Подозрение основывается на доказательной базе его причастности к разжиганию религиозной вражды, оправдыванию и отрицанию вооруженной агрессии РФ против Украины.

В СБУ опубликовали перехваченные разговоры владыки Павла. Они будут служить доказательствами того, что священник является сторонником российской власти.

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В частности, в одном из разговоров с неназванным лицом митрополит Павел радуется оккупации Херсона. Он называл российское вторжение "войной Америки и россии до последнего украинца".

В частности, из его уст прозвучало следующее: "Уже сегодня Херсон благовествуй радость велию, там уже и флаги русские везде... Люди довольны. Он показывают, я то не умею, слава Богу, и не хочу, а показывают по Интернету. Вот и Все.Конечно, не уступят (россияне. – Ред.) Когда-то говорили, что будет война Америки и россии до последнего украинца. Еще немного осталось. Сразу предупреждаю, не будь где близко, где есть какая-то часть, там, что-то такое, какой завод".

Потом Павел обвинил Украину, что она сама виновата в нападении россиян, потому что спровоцировала их: "Пишут сегодня в ютубе, ударили по тем лабораториям американских в Киеве и Одессе, чтобы аж от них пыль разлетелась... Уничтожают Украину полностью. Ну, эти бы по полной (россияне – Ред.), а эти же провоцируют (украинцы – Ред.)".

В одном из перехваченных СБУ разговоров священник оскорбил терробороновцев, назвав их "ублюдками". А еще призвал молиться о московском патриархе Кирилле.

Что известно о скандале вокруг Лавры:

Осенью 2022 года в сети появилось видео, как на территории Киево-Печерской Лавры священники молились о России. Священник Киевской православной богословской академии Михаил Емельян тогда сообщил, что священники вместе с верующими пели: "Колокол плывёт, плывёт над россией, пробуждается матушка Русь".

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь подтвердил, что на обнародованном видео действительно зафиксировано, что в одном из храмов Лавры молились именно с такими словами. "Мы молимся за всех православных людей", – сказал он.

После этого случая в Минкульте и СБУ пообещали отреагировать на этот случай.

В начале марта 2023 г. Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" о расторжении от 29 марта договора аренды территории и помещений Лавры. Было установлено нарушение монастырем условий договора об использовании государственного имущества.

Также священникам, монахам и верующим УПЦ МП с 21 марта предписанием Минкульта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. В УПЦ МП впоследствии назвали закрытие пещер Лавры "беспрецедентным ограничением прав украинских верующих".

20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пытались встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и даже пришли в здание Офиса президента. Они преследовали цель "донести до руководства государства свою позицию". Однако встреча не прошла.

29 марта у стен Лавры начали собираться верующие, являющиеся сторонниками УПЦ МП. Они заявили, что будут отстаивать право митрополита УПЦ МП Павла Лебедя и дальше проводить богослужения на территории Лавры.

1 апреля журналисты заметили Павла Лебедя у стен Лавры в дорогом шарфе от Louis Vuitton, стоимость которого почти 700 долларов.

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