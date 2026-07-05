Пряная капуста со свеклой: рецепт маринованного лепестка на зиму
Маринованная капуста со свеклой, известная также как лепесток, — одна из самых простых и вкусных домашних закусок. Для его приготовления понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени.
Достаточно подготовить овощи, залить маринадом и оставить настаиваться. В результате капуста получается хрустящей, сочной и с приятной кислинкой. Об этом пишет Shuba.
Благодаря маринаду овощи приобретают насыщенный вкус и остаются упругими. Такая закуска отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами, картофелем, кашами или может стать основой для овощных салатов.
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Ингредиенты:
- 1 кочан белокочанной капусты;
- 200 г свеклы;
- 200 г корня сельдерея;
- 100 г свежей зелени;
- 7 зубчиков чеснока;
- 1/2 стручка красного перца чили;
- 5 горошин черного перца.
Для маринада:
- 500 мл воды;
- 100 мл 9% уксуса;
- 20 г соли.
Способ приготовления
- Капусту вымойте, нарежьте большими кусками, залейте крутым кипятком и бланшируйте примерно 3 минуты.
- Свеклу очистите и нарежьте тонкими пластинками. Корень сельдерея и чеснок также очистите. Сельдерей нарежьте небольшими кубиками, положите вместе с чесноком в воду, доведите до кипения, после чего достаньте и охладите.
- Зелень и перец чили промойте и мелко нашинкуйте.
- Для маринада доведите воду до кипения, добавьте соль и уксус, после чего хорошо перемешайте.
- В глубокую емкость выкладывайте овощи слоями: капуста, свекла, сельдерей, чеснок, зелень и специи. Повторите слои снова, залейте все горячим маринадом и поставьте в холодильник или другое прохладное место на 2–3 суток. После этого маринованный лепесток будет готов к подаче.
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