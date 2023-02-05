Путин может внезапно объявить о прекращении войны: астролог назвал сроки и удивил прогнозом

Президент России Владимир Путин может внезапно для всех в феврале 2023 года объявить о прекращении войны против Украины. Это связано с тем, что ВСУ получают мощную поддержку от Запада, и у Кремля нет шансов на успех на поле боя.

Об этом "Главреду" заявил астролог Влад Росс. По его словам, в феврале Марс будет находиться в Близнецах, что окажет большое влияние на события в Украине и ситуацию с военной техникой.

"Близнецы – это знак Воздуха, потому это также может говорить о том, что нашей стране будут поставлены истребители F-16. Плюс Меркурий в Водолее, то есть два знака воздушной стихии, потому поставки самолетов Украине прямо напрашиваются", – подчеркнул он.

Росс добавил, что в феврале возможно большое количество переговоров и соглашений. Он отметил, что заявление Путина окажется неожиданностью для всех.

"Путин в феврале вдруг может сказать, что выполнены все цели "СВО", и принять решение об окончании войны. Он – трус, и он прекрасно знает, что как только Украина начнет получать самолеты, Россия проиграет войну. Но если же он совершенно сумасшедший, то в феврале в очередной раз начнет наступать на Украину", – сказал астролог.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.