Пять модных советов, как стильно носить белую рубашку этой весной

Модные тренды 2023 - как стильно носить белую рубашку - образы с белой рубашкой на весну 2023

Из потепления многие модницы достают из гардероба такую базовую вещь, как белая рубашка. С ней можно создать стильный образ для прогулок, работы или более торжественных мероприятий.

Vogue.ua предложил пять вариантов сочетания белой рубашки с разными вещами. Подборка будет актуальна весной 2023 года.

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Стиль преппи

Модные тренды 2023 - как стильно носить белую рубашку - образы с белой рубашкой на весну 2023

Стиль преппи напоминает форму, которую принято носить в элитных английских школах и колледжах. Он выглядит элегантно, изящно и подходит почти для всех возрастов. Основа стиля преппи – консервативные силуэты, глубокие цвета и натуральные ткани.

В популярном сериале от Netflix "Венздей" поддержали актуальную тенденцию на стиль преппи. Стилисты советуют обратить внимание этой весной на денимовые комплекты, состоящие из жакета и юбки. Обуви можно двухцветные броги на объемной подошве.

Яркий акцент

Модные тренды 2023 - как стильно носить белую рубашку - образы с белой рубашкой на весну 2023

Хорошим решением будет добавить яркие акценты к образу с белой рубашкой. К примеру, весеннего сезона актуальным будет цветочный принт, брюки палаццо, жакеты нежных оттенков.

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Черно-белая классика

Модные тренды 2023 - как стильно носить белую рубашку - образы с белой рубашкой на весну 2023

Плиссированные юбки возвращаются в моду. Их можно удачно соединить со строгим офисным дрескодом. Образ будет более живым, если добавить сдержанные, но стильные аксессуары (сумку, платок, очки).

Элегантность и практичность

Модные тренды 2023 - как стильно носить белую рубашку - образы с белой рубашкой на весну 2023

Белую рубашку можно соединить с брюками палаццо, денимовым жилетом, каблуками. Образ у вас получится изящным и изящным.

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Спортивный шик

Модные тренды 2023 - как стильно носить белую рубашку - образы с белой рубашкой на весну 2023

Белая рубашка будет актуальна даже в спортивном стиле. Выберите свитшот или тощую, которую наденьте поверх рубашки, добавьте удобные джинсы и стильные аксессуары.

Напомним, что мировые стилисты назвали 7 вещей и аксессуаров, которые лучше не одевать этой весной. Несколько простых советов помогут каждому выглядеть стильно.

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