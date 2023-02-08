Ракеты и новые истребители: появилось видео и подробности встречи Зеленского с Сунаком и Чарльзом ІІІ (фото, видео)

Владимир Зеленский прибыл в Великобританию на встречу с Риши Сунаком и королем Чарльзом III

8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию. В Лондоне он провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и встретится с королем Чарльзом III.

Также Зеленский планирует посетить украинских военных, которые проходят обучение в Британии и обратиться в британский парламент. Об этом сообщили в правительстве Великобритании и в британских СМИ.

"Визит президента Зеленского в Великобританию является свидетельством мужества, решительности и борьбы его страны, а также свидетельством нерушимой дружбы между двумя странами", – прокомментировал встречу Риши Сунак.

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В аэропорту Владимира Зеленского встретил Риши Сунак. Британский премьер опубликовал фото встречи, добавив подпись "Добро пожаловать в Британию, президент Зеленский".

Президент Украины прокомментировал свою командировку:

"Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию", – отметил Зеленский.

Около 12.20 стало известно, что борт с украинской делегацией уже прибыл в Британию. Самолет Королевских воздушных сил с президентом Зеленским приземлился в аэропорту "Станстед".

Около 13.30 Зеленский и Сунак прибыли в резиденцию британского премьера на Даунинг-стрит, 10.

Приблизительно в 14 Зеленский и Сунак прибыли в британский парламент. Визит Зеленского в Британию транслируют онлайн-британские СМИ.

Риши Сунак заявил, что Великобритания наращивает финансирование своих вооруженных сил. Дополнительные 24 млрд. фунтов стерлингов будут направлены на оборону Соединенного Королевства и выполнение обязательств государства перед НАТО.

"Мы остаемся ведущим европейским союзником НАТО, как мы всегда делали, мы продолжаем увеличивать финансирование наших вооруженных сил на 24 млрд фунтов стерлингов, чтобы гарантировать, что мы не только выполним наше обязательство перед НАТО, и потратим 2% ВВП на нашу оборону" – сказал Риши Сунак.

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Во время встречи с Зеленским премьер-министр Соединенного Королевства должен объявить о поставках Украине оружия большей дальности, а также о расширенной программе обучения украинских сил, включая подготовку пилотов для современных западных истребителей.

"С 2014 года Великобритания проводит жизненно важную подготовку украинских сил, что позволяет им защищать свою страну, свой суверенитет и бороться за свою территорию. Я горжусь тем, что сегодня мы расширим эту подготовку от солдат к морским пехотинцам и пилотам истребителей, обеспечив Украине оружие , способные защищать ее интересы в будущем. Это также подчеркивает нашу преданность не только предоставлению военной техники в краткосрочной перспективе, но и долгосрочное обязательство стоять бок о бок с Украиной на долгие годы", - заявил Сунак перед прибытием Зеленского.

Ряд британских СМИ сообщает, что кроме главы британского правительства, Зеленский встретится с министром обороны Британии Беном Уоллесом и руководителями обороны и безопасности Соединенного Королевства. Главной темой встречи должны стать детали учения украинских воинов.

Президент Украины Владимир Зеленский также проведет встречу с королем Великобритании Чарльзом ІІІ в Лондоне. Об этом пишет издание The Guardian в среду, 8 февраля. Подробности встречи британского короля и президента Украины пока не известны

"Король сегодня проведет аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в Букингемском дворце", – говорится в сообщении.

Также Великобритания намерена сегодня объявить о новых санкциях против России, направленных против тех, кто помог путину создать свое личное состояние, и компаний, которые наживаются на кремлевской "военной машине".

Визит в Лондон стал второй заграничной поездкой украинского президента после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Британия передаст Украине самый большой пакет военной помощи.

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