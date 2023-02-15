России грозит переворот: астролог назвал месяц, когда закончится война в Украине

Россия может устроить новые атаки на Украину в феврале 2023 года, однако Кремлю это ничего не даст. Война может закончиться уже в марте, а стране-агрессору грозит переворот.

Об этом заявил астролог Влад Росс. По его словам, российский диктатор Владимир Путин попытается мобилизовать на войну против Украины как можно больше людей, но переломить ситуацию на фронте оккупантам не удастся.

Важную роль сыграет и поддержка Западом Украины – страна получит современное оружие.

"Нам на "Рамштайне" еще дадут самолеты. Железо бьет мясо, сколько бы Путин не отправлял мяса в Украину, наше железо будет его уничтожать", – подчеркнул Росс.

Астролог добавил, что Украине для полной победы в войне нужно нанести удар по Москве, тогда возможен переворот в самой России.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

Астролог Яна Тимощук считает, что самым опасным будет для Украины 24 февраля, трудными – март и апрель. В мае ситуация несколько улучшится.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.