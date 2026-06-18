Российская армия атаковала Сумы дронами: есть погибший, загорелись АЗС и дом (фото)

Поздним вечером 17 июня российские войска атаковали Сумы с помощью беспилотников. В результате удара по жилому сектору погиб 56-летний мужчина, также повреждения получила автозаправочная станция.

Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко. По его словам, после попадания БпЛА неустановленного типа по частному жилмассиву в Ковпаковском районе города на территории одного из домовладений было обнаружено тело погибшего местного жителя. Обстоятельства его смерти выясняются.

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В то же время чиновник отметил, что в результате атаки зафиксировано еще одно попадание — на территории автозаправочной станции. В обоих местах возникли пожары.

В настоящее время продолжаются работы по уточнению последствий обстрела и установлению всех обстоятельств инцидента.

Напомним, российские дроны атаковали многоэтажку в Харькове.

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