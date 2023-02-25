Россия будет бить по новым целям: астролог назвал даты, когда враг может устроить массированный обстрел

Россия готовит новые ракетные удары по Украине, затишье 23-24 февраля было связано с тем, что враг хочет использовать эффект неожиданности. Вероятность ракетных ударов значительно вырастет 25 февраля.

Об этом заявил астролог Дмитрий Уранус. По его словам, 25 февраля состоится соединение Луны и Урана в Тельце. При таком аспекте оккупанты несколько раз устраивали ракетные обстрелы Украины день в день или около такого дня (обычно плюс-минус день).

"Враг своих целей не достигнет, но нервы помотает. Это будет уже не покрытие диском Луны Урана, а обычное соединение, без покрытия. Потому последствия для энергосистемы окажутся не столь тяжелыми, как в предыдущие месяцы, когда происходили именно покрытия", – подчеркнул он.

По словам астролога, следующие опасные даты – 27 февраля, ночь на 28 февраля и весь день 28 февраля. В это время состоится не просто соединение Луны и Марса в Близнецах, а покрытие диском Луны планеты Марс, что бывает не часто.

"Данный аспект несет угрозу мирному населению из-за военных действий, а так же транспортной инфраструктуре. Особая осторожность и готовность нужна на 35 долготе, плюс-минус 1 градус. Это Запорожье, Днепр, Полтава, Сумы и ближайшие к ним города. В конце февраля и в начале марта, эти города могут попасть под сильный удар, особенно Днепр и Запорожье. Будьте очень осторожны", – отметил Уранус.

Он добавил, что все ближайшие и последующие обстрелы в большей степени будут нацелены именно на транспортную инфраструктуру – мосты, железную дорогу, тяговые подстанции, а также хранилища топлива и военные объекты.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.