Россия будет бить по скоплениям людей: астролог предупредила о новых атаках и назвала города, которые в зоне риска

Россия в феврале 2023 года не прекратит ракетных ударов по Украине. Более того, оккупанты целенаправленно будут бить по местам скопления людей, а не только инфраструктуре.

Об этом заявила астролог Яна Тимощук, сделав расклад на картах таро. По ее словам, опасность нависла над такими городами, как Запорожье, Одесса, Мелитополь, Киев, Суммы, Житомир, Винница и Краматорск.

В Киеве возможны прилеты, ситуация со светом ухудшится.

"Остерегайтесь массового скопления людей. Берегите детей. Не ходите в феврале в ТРЦ. Агрессор будет уничтожать всех. Мы можем увидеть, что будет реальная бомбежка по массовым скоплениям людей. Я не пугаю людей, но вероятность прогноза, что сбудется – 80%, не сбудется - 20%", – подчеркнула астролог.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.