'Россия может исчезнуть с карты': мольфарка рассказала о решающих сражениях в Украине

Конец февраля и март будут тяжелыми для Украины, но в этот период на фронте произойдут решающие сражения, которые определят ход войны. Однако Россия не отказалась от своих планов.

Об этом заявила гуцульская мольфарка Мария. "Еще не скоро (будет окончание войны,– ред.)… Хуже всего будет – этот февраль и март. Но Украина выиграет", – отметила она.

Мольфарка подчеркнула, что даже поражения не остановят российских оккупантов: они будут планировать новые атаки, но успеха добиться не смогут. Россия хочет захватит украинские территории, но будет сама терять людей.

Она добавила, что страну-агрессора настигнет расплата за кровопролитную войну – Россия может исчезнуть с карты мира как государственное образование в тех границах, которые есть.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.