Россия может ударить по правительственному кварталу: астролог заявил об опасности

Середина марта 2023 года будет трудной для Украины, угроза нависнет в частности над Киевом. Кроме ракетных ударов врага, возможно принятие властями непростых решений.

Об этом заявил астролог Дмитрий Уранус. "15-16 марта в карте независимости Украины будут происходить неблагоприятные транзиты. Сатурн транзитный в точной оппозиции к Солнцу. Нептун транзитный в точной оппозиции к Марсу. Марс транзитный в 90 градусах к Марсу карты Украины. Транзитные Солнце, Меркурий и Нептун в ближайшие дни будут в соединении, находясь в оппозиции к натальному Марсу", – отметил он.

По словам астролога, это указывает на угрозу для украинских властей – враг может ударить по правительственному кварталу, не исключены и диверсии. В большой опасности будут военные объекты, заводы, позиций ВСУ и ПВО. Враг попытается нанести нестандартные ракетные удары.

"Сбитие американского беспилотника-разведчика над Черным морем 14 марта не случайность, а часть плана. Их разведданные сильно мешают осуществлению намерений врага в ближайшие дни. Если США не ответит – они будут и дальше их сбивать. РФ так высоко поднимает ставки не просто так, проверяет США на слабо", – подчеркнул Уранус.

Астролог уточнил, что в целом март будет тяжелым для ВСУ, масштабных операций планировать не стоит. Такая же ситуация сохранится и в апреле, оптимальное время для гарантированного успешного наступления – вторая половина мая. Во второй половине мая, в июне и июле есть аспекты успешных военных действий, разгрома врага, освобождения значительной части оккупированных территорий и большой военной помощи.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.