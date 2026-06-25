Идеальное сочетание: рецепт консервированного салата из помидоров и моркови.
Целые помидоры в сочетании с тертой морковью – классическая основа для ароматного консервированного салата, удачно сохраняющего вкус пожилых овощей. Такой рецепт позволяет заготовить вариант с зелеными помидорами.
Расчет ингредиентов – на 2 кг томатов и 300 г моркови. Об этом пишет Shuba.
Почему этот салат следует приготовить
Консервированный салат из помидоров и моркови ценят насыщенный вкус и простоту приготовления. В банке сочетаются овощи с чесноком, укропом и легкой остротой перца чили, что создает выразительный аромат.
Рецепт также легко адаптируется: вместо помидоров можно добавить кабачки или цуккини, а для более мягкого вкуса – сладкий болгарский перец. Если же измельчить овощи, получится другая вариация – более однородная овощная закуска. Важно выбирать плотные, примерно одинаковые по размеру томаты, ведь они закладываются в банки целиком.
Как приготовить салат из помидоров и моркови.
Ингредиенты
Основные:
- помидоры - 2 кг
- морковь - 300 г
- чеснок - 4 зубчика
- укроп - 2 веточки
- перец чили – 1 шт.
- лавровый лист – 4 шт.
Маринад:
- вода - 2 л
- соль - 80 г
- уксус - 80 мл
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1. Подготовка
Овощи и зелень тщательно промыть. Морковь очистить и натереть на большой терке. Чеснок измельчить. Перец очистить от семян и нарезать небольшими кусочками.
2. Разложение в банки
Стерилизовать 4–5 пол-литровых банок. На дно выложить укроп, чеснок, перец и лавровый лист. Далее плотно разместить помидоры, пересыпая их тертой морковью.
3. Приготовление маринада
Воду довести до кипения, добавить соль и перемешать до полного растворения. Влить уксус и сразу залить горячим маринадом банки с овощами. Накрыть крышками.
4. Стерилизация и закрутка
Банки поставить в большую кастрюлю с водой и стерилизовать через 20–25 минут после закипания. После этого плотно закрутите крышки. Готовый салат хранить в сухом прохладном месте.
Напомним, мы уже предлагали рецепт остро-сладких помидоров на зиму.
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