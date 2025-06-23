С ремонтом или без: какая квартира обойдется дешевле в Украине в 2025 году

Покупка квартиры – это всегда поиск баланса между желаемыми, финансовыми возможностями и реальной ситуацией на рынке. Один из основных вопросов, который стоит перед покупателем: выбрать уже отремонтированную квартиру или инвестировать в жилье в состоянии "после застройщика"? Ответ зависит от приоритетов, финансов и готовности брать на себя определенные риски.

Прежде всего, следует определить цель покупки: жилье для себя или инвестиционный актив – обращает внимание эксперт по недвижимости, член Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Андрей Бразас в комментарии агентству "УНН". Именно цель приобретения повлияет на то, какой вариант окажется более целесообразным. Если квартира покупается для личного проживания, ремонт "под ключ" не всегда является преимуществом – иногда он может привести к дополнительным неудобствам.

"В уже отремонтированной квартире вы получите не тот интерьер, который хотите, а тот, который есть. Могут быть неудобства – например, розетки не там, где нужно или не то оборудование. И это – основной минус", – объясняет Андрей Бразас.

Однако, даже покупая квартиру без отделки, стоит учитывать другое: ремонт требует времени, усилий и бюджета.

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"Если у вас нет знакомой бригады или вы самостоятельно не занимаетесь ремонтом, то нет гарантии, что все будет сделано быстро и качественно. Часто процесс затягивается на несколько месяцев", – добавляет эксперт.

Когда речь идет об инвестиции, например – сдаче квартиры в аренду, приоритеты меняются. В этом случае решающим фактором становится время, ведь каждый месяц без арендатора это финансовые потери.

"Покупаете квартиру, оплачиваете – и она сразу начинает приносить доход, если уже имеет ремонт. Вы можете сразу заселить арендаторов или съехать сами", – отмечает Бразас.

На первый взгляд кажется, что квартира без ремонта должна стоить гораздо дешевле. Но в действительности экономия частенько не покрывает издержек на обустройство.

"Даже если представить, что ремонт обойдется в 500 долларов за квадратный метр – сейчас почти нереально – цена квартиры без отделки все равно не будет ниже на эту сумму. Рынок не предоставляет такой дисконт", – объясняет риелтор.

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В столице средняя стоимость ремонта в новостройках колеблется в пределах 1000–1200 долларов за "квадрат". В то же время, даже дорогой ремонт не гарантирует повышения рыночной стоимости жилья.

Жилье без отделки может быть оправданным вариантом только при определенных условиях – если вы сами умеете делать ремонт или надежных мастеров.

"Следует рассматривать такой вариант только тогда, когда есть возможность выполнить работы быстро и с минимальными затратами. Вы сами – строитель или хорошая бригада – тогда это действительно может быть выгодно", – отмечает Андрей Бразас.

Еще один вариант — так называемый "быстрый ремонт" для арендного жилья: простая, базовая отделка с минимальными затратами и оперативным запуском объекта.

"Это работает, если вы занимаетесь ремонтами профессионально и можете сделать бюджетный вариант с мебелью за короткий срок", – добавляет эксперт.

Одним из интересных вариантов для инвесторов могут стать квартиры в новостройках, где дом уже построен, но еще не введен в эксплуатацию. Часто такие объекты уже имеют базовый ремонт и предлагаются по более привлекательной цене.

"Купили квартиру с ремонтом, добавили мебель – и можно сразу сдавать в аренду. Документы оформляете параллельно. Жилье дорожает, а вы уже зарабатываете", – объясняет эксперт.

Это позволяет объединить рост стоимости недвижимости с получением стабильного дохода.

Коммуникации могут быть еще не подключены, но объект технически готов. Если у застройщика есть ресурс, он доведет дело до конца", – говорит Бразас.

Однако важно отличать такие предложения от подлинного "нулевого цикла".

"Я бы не советовал инвестировать в котлован на этом этапе. В 2022-м все остановилось, и средств никто не вернул", – предостерегает он.

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Если жилье в критическом состоянии, капитальный ремонт перед продажей делать не стоит.

"Когда нужно немного подправить: отпала плитка, поврежденная дверь – тогда косметический ремонт обязателен. Это существенно повышает привлекательность квартиры", – говорит эксперт, добавляя, что решающую роль играет первое впечатление.

"Если квартира выглядит чистоплотно, приятно пахнет – покупатель с большей вероятностью сделает выбор в ее пользу. Даже если что-то потом придется доделать", – заключает Бразас.

Как принять правильное решение

В 2025 году стоит покупать квартиру с ремонтом в трех случаях:

если планируется аренда – чтобы быстро получить доход;

если нет времени или ресурсов на устройство;

если ремонт качественный, а цена адекватная.

Без ремонта целесообразно покупать жилье, когда:

есть опыт, бригада или возможность сделать все дешево;

нужно полностью адаптировать пространство под свои потребности;

объект – "почти готовый", и вы рассчитываете на рост его стоимости.

Во всех других ситуациях, по словам Бразаса, риск потерять время, деньги и нервы гораздо выше.

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