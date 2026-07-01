С укропом и чесноком: как замариновать помидоры половинками на зиму.
Маринованные помидоры половинками – это простой и удобный способ заготовить на зиму ароматную закуску из привычных ингредиентов. Благодаря сочетанию чеснока, укропа и сбалансированного кисло-сладкого маринада томаты получаются насыщенными по вкусу и при этом хорошо держат форму.
Рецепт подходит для домашнего консервирования и не нуждается в сложных кулинарных навыках. Идея принадлежит фудблогерке yevheniia.cooks, которая поделилась ею в Instagram.
Ингредиенты (на 1 литровую банку)
- спелые плотные помидоры, разрезанные пополам
- 2–3 зубчика чеснока (пластинками)
- 1 небольшая луковица (кольцами)
- небольшой пучок свежего укропа
- 1 лавровый лист
- 10 горошин черного перца
- 2 ч. л. соли без горки
- 2 ст. л. сахара без горки
- 1 ст. л. 9% уксуса (или 2 ст. л. 5%)
- 1 ст. л. масла
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Приготовление
- На дно стерилизованной литровой банки выложить лавровый лист, перец горошком, часть нарезанного чеснока, немного лука и укроп.
- Далее плотно выложить половинки помидоров срезом вниз, максимально заполняя банку.
- Добавить еще слой лука и зелени, после чего снова выложить помидоры. Верхний слой завершить зеленью и луком.
- Прямо в банке всыпать соль и сахар, добавить уксус и растительное масло.
- Залить все кипятком до самого верха.
- Поставить банки в большую кастрюлю с водой, довести до кипения и стерилизовать около 20 минут.
- После этого плотно закрутить крышки, перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного охлаждения.
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