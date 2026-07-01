С укропом и чесноком: как замариновать помидоры половинками на зиму.

Маринованные помидоры половинками – это простой и удобный способ заготовить на зиму ароматную закуску из привычных ингредиентов. Благодаря сочетанию чеснока, укропа и сбалансированного кисло-сладкого маринада томаты получаются насыщенными по вкусу и при этом хорошо держат форму.

Рецепт подходит для домашнего консервирования и не нуждается в сложных кулинарных навыках. Идея принадлежит фудблогерке yevheniia.cooks, которая поделилась ею в Instagram.

Ингредиенты (на 1 литровую банку)

спелые плотные помидоры, разрезанные пополам

2–3 зубчика чеснока (пластинками)

1 небольшая луковица (кольцами)

небольшой пучок свежего укропа

1 лавровый лист

10 горошин черного перца

2 ч. л. соли без горки

2 ст. л. сахара без горки

1 ст. л. 9% уксуса (или 2 ст. л. 5%)

1 ст. л. масла

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Приготовление

На дно стерилизованной литровой банки выложить лавровый лист, перец горошком, часть нарезанного чеснока, немного лука и укроп. Далее плотно выложить половинки помидоров срезом вниз, максимально заполняя банку. Добавить еще слой лука и зелени, после чего снова выложить помидоры. Верхний слой завершить зеленью и луком. Прямо в банке всыпать соль и сахар, добавить уксус и растительное масло. Залить все кипятком до самого верха. Поставить банки в большую кастрюлю с водой, довести до кипения и стерилизовать около 20 минут. После этого плотно закрутить крышки, перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного охлаждения.

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