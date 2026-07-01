З кропом та часником: як замаринувати помідори половинками на зиму

Мариновані помідори половинками — це простий і зручний спосіб заготовити на зиму ароматну закуску зі звичних інгредієнтів. Завдяки поєднанню часнику, кропу та збалансованого кисло-солодкого маринаду томати виходять насиченими на смак і при цьому добре тримають форму.

Рецепт підходить для домашнього консервування і не потребує складних кулінарних навичок. Ідея належить фудблогерці yevheniia.cooks, яка поділилася нею в Instagram.

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Інгредієнти (на 1 літрову банку)

стиглі щільні помідори, розрізані навпіл

2–3 зубчики часнику (пластинками)

1 невелика цибулина (кільцями)

невеликий пучок свіжого кропу

1 лавровий лист

10 горошин чорного перцю

2 ч. л. солі без гірки

2 ст. л. цукру без гірки

1 ст. л. 9% оцту (або 2 ст. л. 5%)

1 ст. л. олії

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Приготування

На дно стерилізованої літрової банки викласти лавровий лист, перець горошком, частину нарізаного часнику, трохи цибулі та кріп. Далі щільно викласти половинки помідорів зрізом донизу, максимально заповнюючи банку. Додати ще шар цибулі та зелені, після чого знову викласти помідори. Верхній шар завершити зеленню та цибулею. Прямо в банку всипати сіль і цукор, додати оцет та олію. Залити все окропом до самого верху. Поставити банки у велику каструлю з водою, довести до кипіння та стерилізувати приблизно 20 хвилин. Після цього щільно закрутити кришки, перевернути банки догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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