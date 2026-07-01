З кропом та часником: як замаринувати помідори половинками на зиму
Мариновані помідори половинками — це простий і зручний спосіб заготовити на зиму ароматну закуску зі звичних інгредієнтів. Завдяки поєднанню часнику, кропу та збалансованого кисло-солодкого маринаду томати виходять насиченими на смак і при цьому добре тримають форму.
Рецепт підходить для домашнього консервування і не потребує складних кулінарних навичок. Ідея належить фудблогерці yevheniia.cooks, яка поділилася нею в Instagram.
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Інгредієнти (на 1 літрову банку)
- стиглі щільні помідори, розрізані навпіл
- 2–3 зубчики часнику (пластинками)
- 1 невелика цибулина (кільцями)
- невеликий пучок свіжого кропу
- 1 лавровий лист
- 10 горошин чорного перцю
- 2 ч. л. солі без гірки
- 2 ст. л. цукру без гірки
- 1 ст. л. 9% оцту (або 2 ст. л. 5%)
- 1 ст. л. олії
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Приготування
- На дно стерилізованої літрової банки викласти лавровий лист, перець горошком, частину нарізаного часнику, трохи цибулі та кріп.
- Далі щільно викласти половинки помідорів зрізом донизу, максимально заповнюючи банку.
- Додати ще шар цибулі та зелені, після чого знову викласти помідори. Верхній шар завершити зеленню та цибулею.
- Прямо в банку всипати сіль і цукор, додати оцет та олію.
- Залити все окропом до самого верху.
- Поставити банки у велику каструлю з водою, довести до кипіння та стерилізувати приблизно 20 хвилин.
- Після цього щільно закрутити кришки, перевернути банки догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.
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