Сама производит мед и принципиально не прокалывает уши: что известно о королеве-консорте Камилле

В Великобритании 6 мая коронуют старшего сына покойной королевы Елизаветы II Чарльза. Он получит титул короля, а его жена Камилла станет королевой-консортом.

Королевами-консортами в Британии становятся женщины, которые женятся на преемниках престола. Это значит, что королевой женщина не по рождению, а до тех пор, пока она жена правящего короля. Предшествующей королевой-консортом была мать Елизаветы II Елизавета Боуз-Лайон.

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Что известно о жене Чарльза Камилле?

Собрали для вас самые интересные факты:

Камилла Розмари Шанд родилась 17 июля 1947 в больнице Королевского колледжа в Лондоне.

Камилла росла в Англии и Швейцарии, а позже училась в Шотландии и Франции. В 1973 году она вышла замуж за армейского офицера Эндрю Паркер Боулз, и у них родились двое детей.

В 1981 году Камилла познакомилась с принцем Чарльзом, когда они оба были еще женаты на других людях. Принц Чарльз и Камилла оставались друзьями многие годы, и их отношения стали "общественным секретом". После развода Камиллы с Боулзом в 1995 году и смерти принцессы Дианы в 1997 году, принц Чарльз и Камилла стали чаще появляться вместе на публике, а впоследствии обручились в 2005 году.

С тех пор как Камилла стала супругой принца Чарльза, она исполняет свои королевские обязанности вместе с мужем и часто сопровождает его на путешествиях и встречах с государственными деятелями.

Камилла имеет отношение к военным организациям, связанным с ее отцом, майором Брюсом Шандом, награжденным двумя военными крестами. Она посещает ветеранов, солдат и офицеров лансерского полка, с которыми служил ее отец. Майор Шанд во время Второй мировой войны во время битвы за Эль-Аламейн попал в плен.

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Королева-консорт стала в ряды Королевского общества остеопороза, является патроном организации (ее мать и бабушка страдали этим заболеванием).

У Камиллы есть сестра Аннабель Эллиот, ее брат Марк Шанд умер в 2014 году.

В сентябре 2014 года принц Уэльский и его супруга стали сопрезидентами благотворительной организации, которая занимается защитой азиатских слонов.

В общей сложности Чарльз и Камилла патронируют более 100 благотворительных организаций. Камилла посещала Соединенные Штаты – это был ее первый официальный визит за границу. В ноябре 2005 года она встречалась с президентом Джорджем Бушем и первой леди Лорой Буш в Белом доме.

Камилла воспитывает двух джек рассел терьеров – Бет и Блюбелл.

В 2013 году она положила начало инициативе Wash Bag – для обеспечения средствами гигиены центров оказания помощи пострадавшим от сексуального насилия (или SARC).

В июле 2021 года стала покровительницей первого в Нигерии центра оказания помощи жертвам сексуального насилия.

75-летняя королева-консорт посещает уроки балета, поклонница программы BBC "Strictly Come Dancing" и даже дважды имела возможность танцевать с судьей шоу Крейгом Ревел-Хорвудом и бывшим судьей Леном Гудменом.

Камилла называет себя "библиофилом". Любимая книга королевы-консорта "Гордость и предубеждения".

Во время пандемии коронавируса Камилла запустила платформу в Instagram The Reading Room для открытия новых книг и необычных людей, их создающих. В феврале 2023 года инициативу возобновили как благотворительную под названием "Чтительница королевы".

Любимые игры Камиллы – Scrabble и Wordle.

В июне 2022 года в канун 75-летия она дебютировала в журнале Vogue.

Королевская пресс-служба сообщила, что Камилла принципиально не прокалывает уши, вместо этого предпочитает носить серьги-клипсы.

А еще она носит обручальное кольцо, когда-то принадлежавшее королеве Елизавете, королеве-матери, бабушке короля Чарльза.

Королева-консорт Камилла известна своей любовью к огородничеству и садоводству, и в 2020 году она стала главным редактором известного британского журнала о сельском хозяйстве и жизни на селе Country Life. Выпуск журнала, за который отвечала Камилла, вышел в ноябре 2020 года и был посвящен теме "Помощники земли". Он содержал статьи о земледелии, животноводстве и садоводстве, а также о вкладе женщин в развитие сельского хозяйства и природных ресурсов. Это был первый раз, когда королева-консорт Камилла стала главным редактором журнала, и издание получило значительное внимание и интерес со стороны общественности.

Камилла имеет собственную пасеку на территории своей резиденции Raymill в графстве Уилтшир, где она вместе со своим пасечником ухаживает за пчелами и собирает мед. Она также поддерживает различные инициативы по сохранению популяции пчел и природы в целом и принимает участие в мероприятиях, посвященных этой теме.

В 2017 году Камилла была награждена званием почетного члена Британской ассоциации пчеловодов за ее работу в поддержку пчел и пчеловодов. Таким образом, можно сказать, что Камилла является вспыльчивым сторонником пасечного хозяйства и сохранения пчел. Мед с ее пасеки продают в Fortnum & Mason, чтобы собрать деньги на благотворительность.

Напомним, ранее королевская семья сообщила, какое блюдо избрал Чарльз III для своей коронации. Также стало известно, что во время коронации используют "Камень судьбы", содержащий скрытые символы и аномалии.

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