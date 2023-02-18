Сколько процентов батареи должно быть, чтобы поставить смартфон на зарядку

Некоторые владельцы смартфонов используют зарядное устройство только после того, как гаджет полностью разрядился. Однако эта привычка приведет к сокращению срока эксплуатации аккумулятора.

Зарядка мобильного устройства при слишком низком, но не нулевом уровне заряда – тоже не правильно. Отправлять девайс на зарядку следует при большем заряде батареи.

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Желательно, чтобы показатель заряда аккумулятора мобильного устройства составлял как минимум 40%, когда вы ставите смартфон на зарядку. Также этот показатель не должен превышать 80%.

Такой подход продолжит "жизнь" батареи, поскольку она выдержит втрое больше циклов зарядки. Вероятно, телефон нужно будет заряжать несколько раз в день, используя такой совет. Это не всегда получается, но если у вас есть такая возможность – ею следует воспользоваться.

В то же время, заряд батареи не всегда следует держать на уровне 40-80%. Раз в месяц аккумулятор следует полностью разрядить, а затем зарядить до 100%. Такая калибровка будет очень полезна для аккумулятора.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Если на гаджете появились царапины и затертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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