Сколько стоит переоформление дома в 2025 году: актуальные суммы

При покупке недвижимости каждый собственник сталкивается с необходимостью переоформления дома. Для успешного прохождения этой процедуры важно не только знать ее особенности, но и понимать, сколько она обойдется.

Юрист Иван Топор в комментарии для 24 Канала объяснил: на общую сумму затрат при продаже дома влияет ряд факторов. Среди основных – продолжительность владения недвижимостью, количество заключенных сделок купли-продажи за год, а также дополнительные нотариальные действия, необходимые для оформления сделки.

Стоимость нотариальных услуг вместе с регистрационными действиями при продаже дома в среднем составляет от 8000 до 12000 гривен за одну сделку. Кроме того, за услуги оценщика придется оплатить еще около 1500 гривен.

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Как отмечает юрист, к обязательным расходам относится также взнос в Пенсионный фонд, который составляет 1% от цены дома, указанного в договоре, или от оцененной стоимости – в зависимости от того, какая сумма выше. По такой же схеме исчисляется государственная пошлина, которая тоже равна 1%.

Какие налоги придется оплатить

Согласно общим правилам, физическое лицо-продавец должно уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5% от стоимости объекта, а также военный сбор, который в 2025 году также составит 5% от этой стоимости.

Иван Топор подчеркнул: если дом находился в собственности продавца более трех лет и за год продажи не было других сделок по реализации жилья, продавец освобождается от уплаты указанных налогов.

По словам Ивана Топора, если продавец во второй раз в течение одного года продает дом, ему придется уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5% и военный сбор в размере 5%, вне зависимости от того, сколько времени он владел недвижимостью.

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В случае заключения третьей и последующей сделки купли-продажи дома в пределах одного года, продавец должен будет заплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора от стоимости объекта. В то же время, как подчеркивает юрист, положения Налогового кодекса Украины позволяют существенно снизить сумму налогов по третьему и последующим соглашениям.

Иван Топор объяснил, что в случае наличия документов, подтверждающих расходы на приобретение дома, продавец вправе исчислять налоги не от полной стоимости дома, а от разницы между суммой расходов на покупку и ценой продажи.

Необходимо также учитывать, что если продавец является собственником земельного участка, на котором расположен дом, то вместе с продажей дома автоматически происходит и продажа земли. Это предусматривает дополнительные расходы, аналогичные указанным выше.

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