Сначала прекратятся ракетные удары: карпатский мольфар дал прогноз, когда закончится война в Украине

Война в Украине, развязанная Россией, затянется на годы, но ситуация вскоре улучшится, ракетные удары прекратятся. Украинцам станет легче.

Об этом заявил мольфар из Карпат Василий Юращук. По его словам, ключевой датой для Украины станет 22 марта. После этого эскалация пойдет на спад, однако завершения войны до конца года не будет.

"Еще будет два года так (война – ред.)... Но это уже не беда будет" – подчеркнул он.

Юращук отметил, что провокации с территории Беларуси вохможны, но эта угроза не столь масштабна, как со стороны России.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.