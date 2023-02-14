'Снова иностранец, снова альфонс': Ани Лорак в Instagram показала фото нового любовника Исаака из Ибицы

Украинская певица Ани Лорак, живущая и работающая на россии, в своем Instagram 14 февраля, в День всех влюбленных, опубликовала фото с мужем по имени Исаак Вижрак.

Певица в соцсети выложила три фотографии, на которых она обнимается с Исааком. Она написала, что это ее любовь.

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"Блаженная любовь, которая стучит в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду. Моя любовь", — подписала она эти фото.

Бойфрендом звезды оказался Исаак Вижрак – 45-летний уроженец Испании, поклонник духовных практик, эксперт по позитивной карме и преподаватель йоги. Он живет на Ибице. Муж воспитывает двоих детей – дочь и сына. На своем сайте он утверждает, что потомок длинной линии африканских шаманов. А еще стало известно, что в 2002 году мужчина выиграл конкурс красоты Мистер Испания.

Кстати, в начале 2023 певица уже публиковала видео с Исааком, однако не раскрывала его личность.

Тем временем, подписчикам певицы не понравился ее выбор и начали писать, что она выбирает себе "альфонсов".

Напомним, в декабре 2022 года Ани Лорак в Инстаграме изобразила уныние во время медитации и выложила об этом видео.

Также Лорак комментировала российский массированный обстрел Украины в ночь на Новый год. Однако она ничего не сказала по поводу российской агрессии, а рассказала о брате из Киева, которому пришлось в подвале пить дорогой алкоголь.

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