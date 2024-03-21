Сразу 27 автомобилей попали в ДТП во Львове на Скниловском мосту (фото и видео)

21 марта на Скниловском мосту, служащем въездом во Львов, произошла серия из трех масштабных аварий с участием около 25 транспортных средств. Эти события повлекли за собой значительные осложнения в движении.

Патрульная полиция Львовской области сообщила о столкновении 25 автомобилей на мосту, в результате чего движение по путепроводу было ограничено. Из шести полос для проезда осталась только одна работавшая в реверсном режиме.

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Львовская мэрия заверила, что обошлась без пострадавших. Однако по состоянию на 9:00 утра общественный транспорт курсировал с задержками.

Мэр Львова Андрей Садовый утверждает, что в ДТП пострадали 27 автомобилей.

"Полиция сообщает о ДТП на Скниловском мосту. Столкнулись около 27 автомобилей. Движение по путепроводу осуществляется в ограниченном режиме. Объехать ДТП можно через Кольцевую и улицу Авиационную", — написал Садовый в Телеграм-канале.

Впоследствии он уточнил, что общественный транспорт возобновил свою работу по обычному маршруту. Автобусы курсируют по Скниловскому мосту с задержкой.

Патрульные призвали водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, учитывая погодные условия. Утром 21 марта во Львове и области наблюдался густой туман, значительно снижавший видимость (до 200-500 м). По прогнозам синоптиков, гололедица на дорогах ожидается в течение 21-23 марта ночью и утром.

Напомним, в Польше перевернулся автобус Варшава-Одесса с более чем 60 пассажирами.

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