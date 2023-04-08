Страстная неделя: семь блюд на последние дни поста

С 10 апреля в Украине начнется Страстная неделя, предшествующая Пасхальному воскресенью. Это время считается периодом покаяния.

В Страстную неделю действуют последние песни ограничения, длившиеся 40 дней. Считается, что пост на этой неделе наиболее суров. В Страстную пятницу даже ограничено потребление постных блюд.

Для того чтобы питаться правильно и соблюдать пост, предлагаем ряд рецептов, которые позволят вам приготовить не только песни, но и полезные блюда. А еще – разнообразить свое питание.

Салат с редиской и бананом от Клопотенко

Какие продукты нужны:

Банан – 2 шт.

Редис – 150 граммов

Цуккини – 150 граммов

Порей – 50 г.

Лимонный сок – 2 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль и перец по желанию

Как готовить

Овощи вымойте и обсушите. Порей и редис нарежьте кружочками, цуккини тонкими слайсами. Бананы очистите и нарежьте кольцами.

Смешайте в миске все ингредиенты и заправьте салат 2 ст. л. лимонного сока и таким же количеством оливкового масла. Посолите и поперчите по вкусу.

Салат с пшеницей и сыром

Обычный твердый сыр можно заменить тофу или веганской фетой.

Какие продукты:

Пшеница – 100 г

Оливки без косточек – 150 г

Помидоры – 2 шт.

Сыр – 185 г

Веточки мяты – 2 шт.

Масло растительное – 2 ст. л.

Синий лук – 1 шт.

Лимонный сок – 2 ст. л.

Как готовить:

Пшеницу в кастрюле промойте и залейте 300 мл воды. Добавьте щепотку соли и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимального и варите еще 30-40 минут. Готовой пшеницы дайте немного остыть.

Синюю луковицу нарежьте тонкими полумесяцами. Помидоры – большими кубиками, оливки разделите на произвольные кусочки. Выложите все в миску. Сыр нарежьте большими кубиками.

Добавьте сыр в миску к овощам вместе с пшеницей и листочками мяты. Добавьте сливочное масло и лимонный сок и перемешайте.

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Весенний суп с зеленым горошком, лимоном и мятой

Какие продукты подготовить:

Зеленый лук – пучок

Картофель – 4 шт.

Лук желтый репчатый – 1 шт.

Мята – до 10 листочков

Зубчик чеснока

Овощной бульон – 850 мл

Лимонный сок – 1 ст. л.

Веганские сливки – 100 мл.

Соль – щепотка

Перец черный молотый – по желанию

Как готовить:

Зеленый лук помойте, обсушите и измельчите. Почищенный картофель нарежьте кубиками. Чеснок – выжмите в чавилке. Листочки мяты измельчите.

Измельченный зеленый и репчатый лук высыпьте в кастрюлю, всыпьте туда картофель и чеснок, залейте бульоном и отправьте на плиту. Варите 15 минут после закипания, чтобы картофель стал мягким.

Обожмите горошек кипятком и просушите, а затем добавьте в суп. Туда же добавьте измельченную мяту и сок из лимона, выключите суп.

Когда он остынет, перебейте блендером, добавьте нагретые веганские сливки и снова перемешайте. Посолите и поперчите по желанию. Подавайте суп с подсушенными кусочками отрубного хлеба.

Салат из капусты и грейпфрута

Он готовится обычно с пармезаном, однако, если в какой-нибудь из дней поста сыр под запретом – просто не кладите его в салат.

Ингредиенты:

Красноголовая капуста – 300 г

Грейпфрут – 1 шт.

Веточки мяты – 2 шт.

Оливковое или подсолнечное масло – 1 ст. л

Винный уксус – 1 ст. л

Соль и перец по вкусу

Как готовить:

С грейпфрута снимите шкурку, разделите на дольки и очистите их от горьких перепонок.

Капусту нашинкуйте и переложите в глубокую миску, добавьте соль и перец и помните ее, чтобы капуста пустила сок.

К капусте добавьте растительное масло, уксус и кусочки грейпфрута. Осторожно перемешайте, чтобы не сильно примять грейпфрут.

Затем влейте 1 ст. л оливкового или подсолнечного масла, 1 ст. л винного уксуса, кусочки грейпфрута и хорошо перемешайте двумя ложками, чтобы не повредить целостность цитруса.

Разложите салат в тарелки и украсьте мятой.

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Запеченные овощи с ароматными приправами

Для этого блюда вам нужно либо просто купить смесь замороженных овощей, либо подготовить кусочки брокколи, кабачку, батату, моркови и картофеля. Количество ингредиентов зависит от вашего аппетита или того количества людей, которых вы будете угощать.

Если будете использовать смесь замороженных овощей, возьмите форму для запекания, влейте внутрь 2 ст. л. растительного масла и посыпьте его смесью любых приправ, что вам нравится. Высыпьте сверху замороженные овощи перемешайте. Разогрейте духовку до 120 градусов, поставьте форму с овощами и жарите их в течение 20 мин.

Если овощи будут использовать сырые, то помойте их, очистите и нарежьте соломинкой. Соцветие Брокколи разделите. Добавьте замороженный горох. Затем всыпьте овощи в форму для запекания, смажьте маслом, добавьте приправы по своему вкусу и отправьте печься в духовку, разогретую до 150 градусов. Время запекания зависит от того, насколько прожаренными вы любите овощи.

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Постный борщ с медом

Подготовьте:

Свекла среднего размера

Луковицу

3-4 картофелины

Половинку сладкого перца

Одну морковку

Томатную пасту – 2 ст. л

Квашеную капусту с рассолом – 200 г

Мед – 1-2 ст. л

Масло растительное – 1 ст. л.

Соль и перец – по ч. л.

Как готовить:

Сварите очищенную и разрезанную пополам свеклу (примерно 40 минут), затем добавьте к ней половинку луковицы и проварите еще 10 мин. Впоследствии к бульону добавьте порезанный квадратиками картофель и порезанный соломинкой морковь.

Пока заготовка варится, сделайте зажарку – размельчите половину луковицы и сладкого перца и обжарьте их в масле примерно 5-7 минут. Добавьте томатную пасту и жарьте еще 2-3 минуты.

Достаньте из бульона свеклу, дайте ему немного остыть и нашинкуйте произвольными кусочками. Поверните нарезанную свеклу в бульон и туда же отправьте зажарку.

Когда овощи в бульоне будут готовы, добавьте квашеную капусту с рассолом и варите 3 минуты. Поперчите посолите борщ и добавьте мед. Проварить 1 мин. Ему нужно будет настояться под крышкой в течение 20 мин.

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"Быстрый" картофель по-крестьянски

Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Чеснок – 4-5 зубчиков

Масло растительное – 2-3 ст. л

Веточки тимьяна или розмарина – несколько штук

Соль и перец – по желанию

Как готовить:

Картошку тщательно помойте, кожуру не снимайте. Сложите в кастрюлю, залейте водой и отварите до полуготовности (до 20 минут). Затем достаньте картошку из кастрюли и обсушите.

Когда остынет, разрежьте каждую картофелину на 4 части. В широкую форму для запекания влейте растительное масло, размажьте по дну и сверху выложите картофель.

Включите духовку на 210 градусов.

В картофель добавьте измельченный чеснок, посолите и приперчите.

Выложите сверху на картофель веточки свежего тимьяна. Запекайте картофель при температуре 210 градусов в режиме гриля или конвекции в течение 10-15 минут.

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