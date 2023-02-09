'Там ситуация более напряженная': Резников рассказал, где есть угроза наступления оккупантов

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об участках фронта, на которых наибольшая угроза нового наступления оккупантов. Речь идет о юго-востоке Украины.

По его словам, там у российских военных есть возможность пополнять свои резервы. Об этом Резников заявил во время брифинга.

"По юго-восточной части там угроза есть, потому что там их группировка имеет возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми. Поэтому, конечно, там ситуация более напряженная. Имеется в виду от Запорожья до Донецкой области", – отметил он. .

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Глава Минобороны указал, что для Одессы угрозы сейчас нет, поскольку россияне лишились преимущества после уничтожения крейсера "Москва". Также оккупанты не смогут сейчас высадиться в Одессе из-за наличия у Украины противокорабельных ракет.

Для продвижения по суше, оккупантам придется снова захватить Херсон, из которого они сбежали осенью 2022 года, и Николаев, который врагу не удалось оккупировать.

"Мы не исключаем полномасштабного наступления россиян с учетом их любви к символизму. Вскоре 24 февраля, годовщина войны", – предостерег Резников.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В свою очередь заместитель главы Минобороны Анна Маляр прокомментировала боевую ситуацию на востоке Украины. По ее словам, российские оккупанты не покидают попыток прорвать украинскую оборону.

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