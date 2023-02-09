'Там ситуація більш напружена': Резніков розповів де є загроза наступу окупантів

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про ділянки фронту, на яких є найбільша загроза нового наступу окупантів. Йдеться про південний схід України.

За його словами, там російські військові мають можливість поповнювати свої резерви. Про це Резніков заявив під час брифінгу.

"Щодо південно-східної частини, там загроза є, тому що там їхнє угруповання має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми. Тому, звичайно, там ситуація більш напружена. Мається на увазі від Запоріжжя до Донецької області", – зазначив він.

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Глава Міноборони вказав, що для Одеси загрози зараз немає, оскільки росіяни втратили перевагу після знищення крейсера "Москва". Також окупанти не зможуть зараз висадитися в Одесі через наявність в України протикорабельних ракет.

Для просування сушею, окупантам доведеться знову захопити Херсон, з якого вони втекли восени 2022 року, та Миколаїв, який ворогу не вдалося окупувати.

"Ми не виключаємо повномасштабного наступу росіян з урахуванням їхньої любові до символізму. Незабаром 24 лютого, річниця війни", – застеріг Резніков.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Своєю чергою заступниця глави Міноборони Ганна Маляр прокоментувала бойову ситуацію на сході України. За її словами, російські окупанти не покидають спроб прорвати українську оборону.

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