Топ-10 лучших сериалов всех времен

Современное телевидение предлагает зрителям множество новых лент с интересными персонажами и колоссальными бюджетами. Но какие сериалы остались в сердцах зрителей больше, читайте в нашем материале.

Среди них есть не только эпические сериалы, снятые на ровное блокбастеры. Иногда простые жизненные истории больше интересуют зрителя.

"Твин Пикс" (Twin Peaks) (1990-1991) – мистически-детективный сериал.

В Украине премьера состоялась 3 октября 2000 на канале "1+1". События происходят в маленьком провинциальном городке Твин Пикс рядом с канадской границей. Недавно там ужасно убили старшеклассницу Лору Палмер. Ее обнаженное тело, завернутое в полиэтилен, выбросило на берег местного озера волнами.

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Расследованием этого дела как раз занимаются правоохранительные органы, которые встречают какие-то мистические истории миролюбивого городка.

"Клан Сопрано" (The Sopranos) (1999-2007) – криминальная и психологическая драма о выдуманном семействе итало-американской мафии.

В центре сюжета Тони Сопрано – серьезный босс в Северном Джерси. Его еще называют Энтони, Антонио, Ти. Знаменитый мафиози имеет две семьи, одна из которых – жена, двое детей и старая мать, а вторая – серьезные итальянские бандиты, которыми он умело управляет. Из-за активной жизни на два фронта несокрушимый Сопрано сдает позиции.

Однажды после потери сознания ему рекомендуют обратиться к психиатру. Тот, безусловно, прислушивается и ради улучшения здоровья находит своего специалиста, которому с легкостью может "излить душу".

Впрочем, в его мафиозной деятельности душевные разговоры с посторонними не приветствуются, поэтому визит к психиатру он держит в строжайшей тайне.

"Друзья" (Friends) (1994-2004) - комедийный сериал о жизни шести друзей.

В нем рассказывается о разных событиях несколько странных друзей, идеально дополняющих друг друга. В их общество входит немного легкомысленная Рэйчел, красивая и необыкновенно стильная Моника, весельчак Чандлер, мечта всех девушек Джоуи, добрая и сочувственная Фиби, а также Росс, обладающая высоким уровнем IQ. Между ними ежедневно бурлит все больше и больше страстей и новых впечатлений: любовь, разочарование, поиски работы, нехватка средств. В каждой новой серии – новые интересные приключения.

Сериал с большим успехом демонстрировался в разных странах мира и за свои 10 сезонов на телевидении получил огромное количество наград.

"Во все тяжкие" (Breaking Bad) (2008-2013) – драматический сериал.

Жизнь Уолтера Уайта шла размеренным темпом: он преподает в университете, имеет семью, которая состоит из беременной жены и сына с инвалидностью, и интересуется химией.

Его преподавательской зарплаты не хватает, чтобы обеспечить своей семье несколько больше обычных потребностей. Поэтому мужчина решает подрабатывать на автомойке, за что его студенты над ним насмехаются.

Однажды он участвует в задержании человека, производящего в своем доме наркотики.

Во время операции он задумывается, что может производить метамфетамин и зарабатывать деньги. Он ведь учитель химии.

"Фарго" (Fargo) (2014 – …) – американский телесериал-антология в жанре черной трагикомедии.

Сериал, основанный на одноименной картине братьев Коэн, расскажет о разнообразных персонажах, истории которых пересекаются в небольшом городке Фарго .

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В первом сезоне в центре сюжета – забитый женой, братом и всеми вокруг страховой агент из маленького северного городка Лестер Найгард. Он попадает в травмпункт после стычки с бывшим одноклассником, издевающимся над ним, когда Лестер еще учился в школе. В больнице Найгард знакомится с загадочным человеком, предлагающим убить обидчика Лестера. Действительно, это делает, хотя Найгард не давал своего согласия. Это вовлекает Лестера, его семью и знакомых, а в конце концов и весь уютный городок Бемиджи в ряд кровавых преступлений…

"Настоящий детектив" (True Detective) (2014 – …) – американский сериал с элементами триллера.

В каждом сезоне этого сериала рассказывается отдельная история и существуют разные персонажи.

В первом сезоне детективы обращаются к старому делу 1995 после расследования подобного убийства. Они допрашивают своих коллег, занимавшихся делом загадочного оккультного убийства молодой девушки, которое оказалось не единственным.

"Игры престолов" (Game of Thrones) (2011-2019) – американский телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Р. Р. Мартина.

События происходят в загадочном мире, где каждый стремится к власти. В нем повествуется о борьбе семи благородных семейств, которые будут бороться за возможность властвовать мистическим континентом Вестерос.

Любовь, плетение интриг и подлые удары мешают жителям замечать первые признаки Тьмы. Что остается делать людям и на кого возлагать свои надежды?

"Совершенно секретно" или "Секретные материалы" (The X-Files) (1993-2018) – мистический сериал о потусторонних событиях.

Два агента ФБР, Дэйни Скалли и Фокс Малдер занимаются расследованием секретных материалов. Объединив свои усилия, им удается найти истину среди паранормальных явлений. Кроме рабочих отношений между напарниками со временем завязывается настоящая любовь.

"Детективное агентство "Лунный свет" (Moonlighting) (1985-1989) - популярный американский детективный сериал.

События происходят в Лос-Анджелесе в детективном агентстве "Лунный свет". Меди Гейс – модель, прославившаяся благодаря рекламированию шампуней. Недавно ее обманул бухгалтер, сбежавший со всеми ее деньгами.

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Все, что у нее осталось – это несколько убыточных фирм, дом и его красота.

Одной из фирм является детективное агентство, руководимое талантливым детективом Дэвидом. Впоследствии модель возглавляет это агентство, превратившись в бизес-вумен.

"Доктор Хаус" (House MD) (2004-2012) - американский телесериал о враче-диагносте Грегори Хаусе и его команде.

Доктор Хаус – жесткий врач, который всегда и всюду появляется со своей палкой. Она помогает ему передвигаться, а также указывает на его неприязнь к людям.

Он не любит относиться к людям с пониманием и никогда не берется за банальное дело. А еще у него прекрасная интуиция, которая помогает отгадываться медицинские загадки относительно заболеваний.

Ранее Uaportal писал, что создатели сериала о Уэнсдей решили сделать продолжение. Когда будет второй сериал о героине Дженне Ортега, так полюбившейся зрителям.

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