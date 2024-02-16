Третья штурмовая бригада объявила срочный сбор: "За стальным фронтом должен стоять надежный тыл"
Благотворительный фонд "Підтримай Третю штурмову" объявил срочный сбор средств для украинских военнослужащих. Цель сбора – 10 миллионов гривен.
"Вся страна знает, в каких сверхсложных условиях сейчас идут боевые действия на Авдеевском направлении. Бойцы 3-й отдельной штурмовой делают невозможное, и наша задача – обеспечить их всем необходимым. За стальным фронтом должен стоять надежный тыл!" – отметили на странице БФ в Facebook.
Эти средства будут потрачены на закрытие неотложных потребностей бойцов, которые прямо сейчас воюют в Авдеевке – закупку дронов, средств РЭБ, химической защиты, транспорта, медикаментов и т.д.
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Официальная Монобанка штабного фонда: https://send.monobank.ua/jar/3CJTuZmw7z
Номер карты Банки: 5375 4112 1355 2941
PayPal для международных переводов: charitableorganizationab3@gmail.com
Больше реквизитов: https://ab3.support/support
Ранее командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий подробно рассказал об "авдеевском аде".
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