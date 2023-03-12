Украина сможет 'закрыть небо': экстрасенс рассказал, когда уменьшится количество ракетных атак России

Россия не прекратит ракетных ударов по Украине, но благодаря усилению украинской ПВО большинство вражеских воздушных целей удастся сбивать. Запасы вооружения враг еще не исчерпал, так что о прекращении атак говорить рано.

Об этом заявил экстрасенс Валерий Шатилович. "Думаю, что где-то еще в марте два раза они попытаются сделать более массированный обстрел, не просто по одному городу или там "шахеды" выпустить на одну область, а более массово", – отметил он.

По его словам, Россия будет бить по мирным городам, однако уже в апреле украинская ПВО будет усилена настолько, что небо над страной удастся "закрыть".

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.