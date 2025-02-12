Украине грозит водный дефицит: эксперты объяснили тревожные прогнозы

Сокращение продолжительности метеорологической зимы, рост средней температуры воздуха и отсутствие снежного покрова могут повлечь за собой уменьшение уровня грунтовых вод и рек. Наибольший риск засухи имеют южные степные регионы Украины, в частности, Одесская, Херсонская и Николаевская области.

О климатических изменениях URSA.MEDIA рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины. Она отметила, что ранее температура ниже нуля держалась несколько месяцев, а в настоящее время настоящая зима в Украине сократилась до нескольких недель.

Климатические условия остаются разными для высокогорья Карпат и южных областей Украины, однако общая тенденция наблюдается по всей стране – зимы становятся значительно теплее.

Снежный покров обычно неустойчив и не держится долго, что особенно заметно в южных, центральных и даже северных регионах. Важно отметить, что эта тенденция нестабильного снежного покрова характерна не только для Украины, но и всей Европы, северного полушария и планеты в целом.

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Основная причина таких изменений - глобальное потепление. "Климатические изменения влияют на все сферы экономики Украины, однако некоторые из них испытывают более сильное влияние", – отметила климатологиня.

Во-первых, сокращение количества осадков в сочетании с резким повышением температуры приводит к усилению засух. Это отрицательно сказывается на аграрном секторе, особенно после потери Каховского водохранилища, обеспечивающего дополнительную влагу и возможности для орошения.

Во-вторых, малоснежные зимы влияют на туристическую сферу, в частности, на развитие горнолыжного отдыха.

В третьих, такие климатические изменения могут повлиять на сельскохозяйственный баланс. "Теплая зима без снега иногда может быть даже полезна для озимых культур, поскольку снижается риск их вымокания", – пояснила Балабух.

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По ее словам, отсутствие снега в сильные морозы может серьезно повредить сельскохозяйственным культурам. Последствия зависят от сочетания погодных условий и устойчивости растений.

"Даже в Киеве можно наблюдать, как среди зимы начинают распускаться деревья, но резкое снижение температуры на 10 градусов и более в течение суток может сильно повредить их", – отметила климатолог.

Кроме того, снег является важнейшим источником влаги для речных бассейнов и подземных вод.

Именно благодаря снежному покрову наши реки в значительной степени пополняют свои водные ресурсы. Он также влияет на уровень грунтовых вод", – пояснила эксперт.

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Еще одним следствием отсутствия снега является повышенный риск пожаров.

"Отсутствие снежного покрова и затяжная засуха создают серьезную угрозу, ведь сухая растительность, которая не пригнулась под снегом и не перегнила из-за влаги, легко занимается и способствует стремительному распространению пожаров, особенно при ветреной погоде", – пояснила Балабух.

Эта проблема становится еще более актуальной в условиях постоянных российских ракетных и дроновых атак, которые могут вызвать воспламенение.

За первые девять месяцев 2024 года количество пожаров в природных экосистемах Украины возросло примерно в 2,2 раза по сравнению с 2023-м.

"Мы должны быть готовы к периоду с высокой вероятностью масштабных пожаров. Это связано, в частности, с отсутствием снега, аномально высокими температурами и нехваткой осадков", – предупредила климатология.

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