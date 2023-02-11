Украинские бойцы показали усовершенствованный трофейный Т-72, который оккупанты оставили в начале войны в Донецкой области (видео)

В сети появилось видео, на котором показали танк Т-72, оставленный оккупантами в Донецкой области еще в начале войны. Криворожские танкисты привезли танк, а украинские мастера отремонтировали боевую машину и усовершенствовали ее активной защитой. Это значительно увеличило вес танка, но будет способствовать более надежной защите.

Ответный видеоролик опубликовали украинские Telegram-каналы. Танк на ходу, украинские военные научились с ним работать, и теперь неприятельская техника будет воевать против бывших владельцев. Также герой видео рассказал еще некоторые технические подробности о данном трофейном экземпляре.

"Россияне не доработали, мы доработали. Главное, что машина маневренная, быстрая, ну и стреляет хорошо", – сказал военный.

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Что известно о Т-72

Т-72 (или "Урал") – это основной боевой танк, разработанный в СССР и принятый на вооружение советской армии в 1973 году. За 30 лет производства создано 14 основных модификаций. К тому же

Танк создан в КБ "Уралвагонзавод" под руководством Леонида Карцева на основе Т-64А. Он должен был стать его "мобилизационным" вариантом – более дешевым и проще в производстве.

Т-72 широко поставлялся как в страны Варшавского пакта, так и на экспорт за его пределы, в частности в Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. До сих пор остается на вооружении многих стран. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M-84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии, также их экспортировали.

Благодаря своей распространенности участвовал в многочисленных военных конфликтах, в частности, в Ливане (1982), Ирано-иракской войне, Войне в Персидском заливе (1991), Югославских войнах, и в войне на востоке Украины, и в столкновениях на границе Кыргызстана и Таджикистана.

Т-72 предназначен для решения боевых задач войск, в первую очередь в наступлении, а также и в обороне, как массовое эффективное средство ведения активных, решительных и динамических боевых действий на суше в условиях как обычной, так и ядерной войны. Практическая скорострельность основного орудия – 8 выстрелов в минуту.

Технические характеристики Т-72 отражают развитие танкостроения конца 1960-х – 80-х годов, то есть переходного периода от танков второго к танкам третьего послевоенного поколения. При сохранении основных боевых и технических характеристик на уровне своего предшественника, более легкого танка Т-64А (разница массы 4 т) мощность двигателя танка Т-72 стала больше на 80 л.с., а гусеницы — шире на 40 мм. Характерные для Т-64А значения максимальной скорости, запаса хода, проходимости для более тяжелых Т-72 остались такими же благодаря увеличению емкости топливных баков.

Основное вооружение для начальной серии Т-72 – модернизированная танковая 125-мм гладкоствольная пушка 2А26М2. Для Т-72А – 2А46-1, а для Т-72Б – 2А46М. Стрельба выполняется артвыстрелами раздельно-гильзовой зарядки с бронебойными, подкалиберными, кумулятивными, обломочно-фугасными снарядами и выстрелами с управляемой ракетой (для 2А46М), имеющей боевую кумулятивную часть.

Практическая скорострельность пушки – 8 выстрелов в минуту. С пушкой спаренный пулемет ПКТ, на башне установлен зенитный 12,7-мм пулемет НСВ, а по ее сторонам – дымовые гранатометы.

Чешская компания Excalibur Army с начала полномасштабной войны в Украине модернизирует бронированную технику украинской армии.

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Характеристики Т-72

Вес: 41,0 (44,5) т

Длина: 6860-9530 мм

Ширина: 3460 мм

Высота: 2190 мм

Экипаж: 3 человека

Главное вооружение: 125-мм 2А46, гладкоствольная пушка L48 (39)

Второстепенное вооружение: 1×12,7 НСВТ1×7,62-мм ККТ

Двигатель: В-46-6780 (840) л.с.

Удельная мощность: 18,8

Дорожный просвет: 470 мм

Операционная дальность: 500 (700 с наружными баками) км

Скорость: по шоссе: до 60 км/ч по бездорожью: 35 км/ч



Ранее в сети показали, как трофейная БМП-3 ежедневно присылает "поздравления" оккупантам и как трофейная противотанковая пушка "Рапира" работает по враждебным позициям.

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