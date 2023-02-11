Українські бійці показали вдосконалений трофейний Т-72, який окупанти залишили на початку війни в Донецькій області (відео)

У мережі з'явилось відео, на якому показали танк Т-72, який окупанти залишили в Донецькій області ще на початку війни. Криворізькі танкісти привезли танк, а українські майстри відремонтували бойову машину та вдосконалили її активним захистом. Це значно збільшило вагу танка, але сприятиме надійнішому захисту.

Відповідний відеоролик опублікували українські Telegram-канали. Танк робочий, українські військові навчились з ним працювати, і тепер ворожа техніка буде воювати проти колишніх власників. Також герой відео розповів ще деякі технічні подробиці про даний трофейний екземпляр.

"Росіяни не допрацювали, ми допрацювали. Головне, що машина маневрена, швидка, ну і стріляє добре", – сказав військовий.

Відео дня

Читайте також: Польща відправить в Україну 60 танків PT-91 Twardy та 14 танків Leopard 2

Що відомо про Т-72

Т-72 (або "Урал") – це основний бойовий танк, розроблений в СРСР та прийнятий на озброєння радянської армії у 1973 році. За 30 років виробництва створено 14 основних модифікацій. До того ж

Танк створений в КБ "Уралвагонзаводу" під керівництвом Леоніда Карцева на основі Т-64А. Він мав стати його "мобілізаційним" варіантом – дешевшим та простішим у виробництві.

Т-72 широко постачався як до країн Варшавського пакту, так і на експорт за його межі, зокрема в Фінляндію, Індію, Іран, Ірак, Сирію. Досі залишається на озброєнні багатьох країн. Модифікації Т-72 випускалися за ліцензією в Югославії (M-84), Польщі (PT-91), Чехословаччині й Індії, які також їх експортували.

Завдяки своїй поширеності брав участь в численних військових конфліктах, зокрема, у Лівані (1982), Ірано-іракській війні, Війні у Перській затоці (1991), Югославських війнах, та у війні на сході України, та у зіткненнях на кордоні Киргизії та Таджикистану

Т-72 призначений для вирішення бойових завдань військ, найперше у наступі, а також і в обороні, як масовий ефективний засіб ведення активних, рішучих і динамічних бойових дій на суші в умовах як звичайної, так і ядерної війни. Практична скорострільність основної гармати – 8 пострілів за хвилину.

Технічні характеристики Т-72 відображають розвиток танкобудування кінця 1960-х — 80-х років, тобто перехідного періоду від танків другого до танків третього післявоєнного покоління. При збереженні основних бойових і технічних характеристик на рівні свого попередника, легшого танка Т-64А (різниця маси 4 т), потужність двигуна танка Т-72 стала більша на 80 к.с., а гусениці — ширше на 40 мм. Характерні для Т-64А значення максимальної швидкості, запасу ходу, прохідності для важчих Т-72 залишилися такими ж завдяки збільшенню місткості паливних баків.

Основне озброєння для початкової серії Т-72 – модернізована танкова 125-мм гладкоствольна гармата 2А26М2. Для Т-72А – 2А46-1, а для Т-72Б – 2А46М. Стрільба виконується артпострілами роздільно-гільзового заряджання з бронебійними, підкаліберними, кумулятивними, уламково-фугасними снарядами і пострілами з керованою ракетою (для 2А46М), яка має бойову кумулятивну частину.

Практична скорострільність гармати – 8 пострілів за хвилину. З гарматою спарений кулемет ПКТ, на башті встановлено зенітний 12,7-мм кулемет НСВ, а з її боків – димові гранатомети.

Чеська компанія Excalibur Army від початку повномасштабної війни в Україні модернізує броньовану техніку для української армії.

Читайте також: Скільки танків Україна може отримати від союзників

Характеристики Т-72

Вага: 41,0 (44,5) т

Довжина: 6860-9530 мм

Ширина: 3460 мм

Висота: 2190 мм

Екіпаж: 3 особи

Головне озброєння:125-мм 2А46, гладкоствольна гармата L48 (39)

Другорядне озброєння: 1 × 12,7 НСВТ1 × 7,62-мм ККТ

Двигун: В-46-6780 (840) к.с.

Питома потужність: 18,8

Дорожній просвіт: 470 мм

Операційна дальність: 500 (700 із зовнішніми баками) км

Швидкість: по шосе: до 60 км/год по бездоріжжю: 35 км/год



Раніше у мережі показали, як трофейна БМП-3 щоденно надсилає "вітання" окупантам та як трофейна протитанкова гармата "Рапіра" працює по ворожих позиціях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!