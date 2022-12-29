Украинские военные показали Бахмутский пейзаж и работу вертолетов по оккупантам (фото, видео)

Силы обороны продолжают защищать Бахмут и отбивать атаки россиян - Бахмут - война в Украине

Украинские защитники продолжают героически защищать несокрушимый Бахмут Донецкой области. Этот город российские оккупанты уже штурмуют несколько месяцев.

На Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины показали поразительное видео, как держится Бахмут. На ролике видна работа украинских военных и работа нашей авиации.

Бахмутское направление – одно из самых горячих на восточном фронте. Наглые россияне днем и ночью, в любую погоду, атакуют украинские позиции.

В Генштабе также показали фото защитников несокрушимого Бахмута.

ВСУ показали, что происходит у Бахмута Донецкой области - Бахмут ситуация на фронте - война в Украине

ВСУ показали, что происходит у Бахмута Донецкой области - Бахмут ситуация на фронте - война в Украине

ВСУ показали, что происходит у Бахмута Донецкой области - Бахмут ситуация на фронте - война в Украине

ВСУ показали, что происходит у Бахмута Донецкой области - Бахмут ситуация на фронте - война в Украине

Напомним, что спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый прокомментировал события на фронте в районе Бахмута Донецкой области. По его словам, россияне пытаются изменить тактику, но это не поможет прорвать украинскую оборону и захватить прифронтовый город.

На 300-й день полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский посетил одну из самых горячих точек – Бахмут Донецкой области. Он наградил украинских защитников наградами и ценными подарками.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что россия все силы бросает на захват Бахмута. Однако враг не может окружить город, а все попытки просто бесполезны.

Ранее украинские защитники записали видео с одной из самых горячих точек на фронте. Бойцы ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте, который держится уже не один месяц под российскими обстрелами и атаками. Оккупанты постоянно совершают штурм прифронтового города и намерены его захватить.

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