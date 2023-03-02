Украину ждет новая волна эскалации: астролог назвал самую опасную дату в марте

Полнолуние, которое состоится 7 марта 2023 года, совпадает с переходом Сатурна в Рыбы. Такая комбинация грозит новой волной эскалации на фронте.

Об этом "Главреду" заявил астролог Влад Росс. "Это полнолуние будет предвестником напряженных транзитов Марса. К слову, февральское полнолуние тоже было не таким уж простым: тогда Уран вызывал резкие и неожиданные события, которые сложно было спрогнозировать", – отметил он.

Росс подчеркнул, что в марте ситуация будет непростой, поскольку Марс считается агрессивной планетой. Он приносит разрушения и способствует эскалации в зоне боевых действий.

Кроме того, полнолуние способно ударить и по здоровью граждан, возможно обострение болезней. Не стоит и конфликтовать в этот период, иначе последствия будут крайне неблагоприятными.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.