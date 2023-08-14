'Уничтожено пол роты штурмовиков': появилось видео работы Сил Обороны в районе Казачьих Лагерей на левобережье Херсонщины. Карта

На левобережье Херсонской области бойцы Сил Обороны Украины "выполнили определенную задачу". Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Я только что вернулась с тех мест. Для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно. Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу", — написала она в Телеграм-канале.

Тем временем в пабликах появилось видео, на котором заметно работу бойцов Сил обороны, уничтожающих оккупантов. Они берут в плен тех, кто решил сдаться. Работал сводный отряд групп БПЛА генерала Марченко.

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Сообщается, что "коршуны" генерала Дмитрия Марченко совместно с другими подразделениями под командованием ОУВ "Херсон" продолжают выполнение боевых задач на левом берегу Херсонской области.

"Во время наступления было уничтожено до половины роты штурмовых войск (подтверждено доразведкой), которые после боев пытались скрыться на ферме в районе Казачьих лагерей. За другими приезжала эвакуация, которая также попала под огневой контроль. Оставшиеся добровольно сдались в плен", – отмечается в Телеграм-канале "Николаевский Ванек".

Напомним, на прошлой неделе Международный институт исследования войны (ISW) сообщил, что украинские военные попытались закрепиться на оккупированном левом берегу Днепра. Для этого был взорван десант, который доплыл на семи катерах в населенный пункт Казачьи Лагеря. Сообщалось, что Силам обороны удалось прорвать русскую оборону и продвинуться почти на километр.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV отметил, что в рейде возле Казачьих Лагерей участвовали сразу несколько десятков бойцов. "Собственно, была большая интрига: Казачьи Лагеря — это еще одна попытка именно сделать постоянный плацдарм и дальше его расширять, или все же рейд. Оказалось, что это рейд, просто рейд достаточно мощный, достаточно яркий. В том числе на правый берег с собой даже не просто затрофеили, а на правый берег с собой целое подразделение пленных привезли. То есть фактически мы демонстрируем, кто на самом деле являются хозяевами всей поймы Днепра. Но пока эта история не стратегическая. Пока это все-таки тактическая", — сказал он.

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Евгений Дикий уточнил, что украинские военные в плен привезли "целый взвод во главе с целым майором" и уничтожили еще больше оккупантов. В подтверждение его слов в сети показали видео с российским командиром разведывательной группы майором Томовым. Отмечалось, что его группа исчезла у Казачьих Лагерей во время рейда Сил обороны на левый берег Херсонщины.

На этом видео майор Томов стоял над картой и рассказывал украинским бойцам о позициях российских боевиков.

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