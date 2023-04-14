Уже в ближайшее время сильная магнитная буря рухнет на Землю: когда именно

Магнитные бури в апреле 2023 – названы опасные даты в апреле 2023 – советы, как улучшить самочувствие

В пятницу, 14 апреля, Землю накрыла магнитная буря мощностью 3 балла. Она продлится до 15 апреля, но дальше будет ее усиление.

Так, уже с 16 апреля метеовозбуждения будут в 4 балла. Об этом сообщает Meteoagent.

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Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты, вызванное потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Она может повлиять на здоровье людей, вызвать сбой работы приборов радиосвязи, электроники и даже вызвать полярные сияния.

С 16 апреля людям следует поберечься. Этот метеоудар продлится до 17 апреля, а дальше пойдет на убыль. Однако расслабляться не стоит, несмотря на спокойный период 18-19 апреля.

В четверг, 20 апреля, начнется самая мощная магнитная буря за весь месяц и продлится два дня.

График магнитных бурь в апреле 2023

14-15 апреля – магнитная буря в 3 балла.

16-17 апреля – магнитная буря в 4 балла.

18-19 апреля – опасности нет.

20-21 апреля – мощная магнитная буря интенсивностью 5 баллов.

22-23 апреля – магнитная буря в 3 балла.

24-30 апреля – опасности нет.

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Как поберечься во время магнитных бурь

В период магнитных бурь люди жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, сонливость или бессонницу, слабость. Также обостряются хронические заболевания.

Главные советы при действии магнитных бурь:

Пейте больше воды и травяных чаев. Откажитесь от кофе, алкоголя, кальяна и сигарет.

Ешьте здоровую пищу, фрукты, овощи и зелень. Избегайте острой, жирной и жареной пищи.

Предпочитайте прогулки на свежем воздухе, в меру увеличьте физическую активность.

Не нервничайте и избегайте скандалов, конфликтов.

Соблюдайте режимы сна/подъемов.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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