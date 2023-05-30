В августе часть пенсионеров получит прибавку: кому придет доплата к пенсии

В Украине ряд пенсионеров получали выплату ко Дню Победы. Впрочем, в 2023 году надбавка запланирована ко Дню Независимости.

Средства выплатят ветеранам войны и жертвам нацистских преследований. Но в этом году внесены изменения и дата выплаты перенесена на август, сообщает "На пенсии".

В августе деньги получат все и ветераны Второй мировой войны и новые ветераны русско-украинской войны. Также средства выплатят членам семей погибших.

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В правительстве не сообщалось, какие именно суммы выплатят украинцам. Впрочем, реализация закона будет осуществляться на средства государственного бюджета.

Вероятно, доплата будет на уровне, или больше выплат 2021 года:

лицам с инвалидностью I группы – 4421 грн.;

II группы – 3 906 грн;

III группы – 3391 грн;

участникам боевых действий, пострадавших участникам Революции Достоинства – 1491 грн;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной – 4421 грн.;

членам семей погибших – 966 грн;

участникам войны – 612 грн.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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