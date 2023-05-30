В августе часть пенсионеров получит прибавку: кому придет доплата к пенсии
В Украине ряд пенсионеров получали выплату ко Дню Победы. Впрочем, в 2023 году надбавка запланирована ко Дню Независимости.
Средства выплатят ветеранам войны и жертвам нацистских преследований. Но в этом году внесены изменения и дата выплаты перенесена на август, сообщает "На пенсии".
В августе деньги получат все и ветераны Второй мировой войны и новые ветераны русско-украинской войны. Также средства выплатят членам семей погибших.
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В правительстве не сообщалось, какие именно суммы выплатят украинцам. Впрочем, реализация закона будет осуществляться на средства государственного бюджета.
Вероятно, доплата будет на уровне, или больше выплат 2021 года:
- лицам с инвалидностью I группы – 4421 грн.;
- II группы – 3 906 грн;
- III группы – 3391 грн;
- участникам боевых действий, пострадавших участникам Революции Достоинства – 1491 грн;
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной – 4421 грн.;
- членам семей погибших – 966 грн;
- участникам войны – 612 грн.
Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.
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