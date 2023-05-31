В ГУР объяснили, как 'слуга' Трубицын смог уехать за границу: подробности скандала

Депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислав Трубицын выехал за границу, несмотря на обвинения во взяточничестве. С этой целью он использовал письмо от Главного управления разведки Минобороны.

13 мая 2023 года Трубицын выехал в направлении Польши по разрешению главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеки на основании письма от главы ГУР Кирилла Буданова. Об этом сообщили "Схемы".

Немного погодя в разведке подтвердили факт предоставления Трубицину письма для выезда из страны. В ГУР заявили, что сделали это по просьбе другой структуры, но не уточнили, какой именно.

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"Такое письмо было выдано по просьбе другой структуры составляющей сектора сил безопасности и обороны Украины в рамках межведомственного взаимодействия с этой структурой и на их официальное обращение. Пока я не могу назвать эту структуру, возможно, эта информация может быть обнародована позже", – отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, на момент пересечения границы Трубицын не был ограничен в правах выезда. Тогда у него еще не изъяли загранпаспорт и не поставили отметку о пересечении границы с разрешения следователя.

В свою очередь в ГНСУ отказались комментировать выезд Трубицына из Украины. В ведомстве указали, что информацию могут обнародовать следователи, если сочтут это нужным.

Добавим, 14 апреля ВАКС должен рассматривать дело депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына и других о получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды. Трубицын дважды не явился на заседание суда.

Напомним, Трубицын был задержан еще в феврале 2022 года до начала полномасштабного вторжения. Он обвиняется в том, что в сговоре с пятью сообщниками он требовал и получал неправомерную выгоду от предпринимателя за установку мобильных автономных фартуков (МАФов).

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