В Иране ночью раздался ряд мощных взрывов на военных объектах, были замечены беспилотники: что известно

Ночью 29 января в Иране беспилотники атаковали склады, авиабазы и заводы по производству боеприпасов, мощные взрывы раздавались и в самом Тегеране, столице страны. Об этом пишет BBC.

В министерстве обороны Ирана подтвердили лишь атаку БПЛА на завод по производству боеприпасов в Исфахане – центре одноименной провинции, расположенный в 330 километрах к югу от Тегерана. По словам военных Ирана, крыша здания получила "незначительные повреждения".

"Вечером 28 января 2023 около 23:30 совершили неудачную атаку с использованием беспилотников на один из центров минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались", – говорится в заявлении минобороны Ирана.

Напомним, Иран поставляет дроны россии, которыми оккупанты атакуют Украину. А также, по данным США, россия пытается получить от Ирана баллистические ракеты.

Читайте также: Какие страны помогают россии кроме Ирана

По состоянию на 10:30 29 января известно, что в Иране:

Горит центр производства боеприпасов и БПЛА.

Горит нефтеперерабатывающий завод.

Горит завод по производству оружия.

Взрывы на военных базах в Хамадане и Кередже.

Взрывы в некоторых воинских частях.

Нанесены удары по заводам по производству ракет и дронов в семи разных местах.

Известно, что БПЛА атаковали следующие объекты военной инфраструктуры Ирана:

В городе Шахид-Салиме в провинции Восточный Азербайджан начался пожар на крупном заводе по производству моторных смазок;

Завод по производству боеприпасов в центральной провинции Исфахан также подвергся атаке беспилотников;

Также сообщают о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан (запад страны) и Решт, что на севере;

Звуки взрывов слышали и в Тегеране, по словам местных жителей, атакованы правительственные постройки. Очевидцы сообщают, что на небо над столицей Ирана подняли самолеты.

По неподтвержденной информации, атакован и завод с теми же "шахедами". Пока нет точных данных о жертвах и пострадавших, как и официальной информации от иранских властей.

Читайте также: Иран отрицает сотрудничество с рф, пока "шахеды" разрушают инфраструктуру Украины

Какой стране принадлежат беспилотники, атаковавшие иранские военные объекты также пока неизвестно, а власти Ирана воздержались от комментариев.

Как утверждает арабский новостной телеканал Al Arabiya, Израиль приступил к специальной военной операции на территории Ирана с целью уничтожения его военной промышленности. Израиль это заявление не прокомментировал.

Это произошло сразу же после терактов в Израиле. Официально никто не взял на себя ответственность за удары, но премьер-министр Израиля накануне анонсировал "сильный, скорый и точный" ответ на теракты.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал последствия для Ирана, если он продолжит помогать России в войне против Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!