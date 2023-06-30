В июле будет опасно: названы все даты магнитных бурь

Магнитные бури в июле 2023 – календарь магнитных бурь 2023 и что делать во время метеоударов

В июле ожидается несколько волн магнитных бурь разной силы. В это время люди могут ощущать ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний.

Первый мощный метеоудар начнется уже в 1-2 июля. Об этом говорится на портале Meteoagent.

Читайте также: Как облегчить боль при мигрени: 5 действенных и быстрых методов борьбы с "болезнью века"

Самым острым днем месяца из-за возмущения геомагнитного поля Земли станет 12 июля, когда мощность метеоудара составит 5 баллов. Но 1 июля, 8 июля, 13 июля, 17-19 июля ожидаются магнитные бури в 4 балла. В другие дни – магнитные бури в 2-3 балла, по оценкам ученых.

Календарь магнитных бурь на июль 2023 года

Слабые (2 балла): 3-7 июля, 9-11 июля, 20-30 июля.

3-7 июля, 9-11 июля, 20-30 июля. Средние (3-4 балла): 1-2 июля, 8 июля, 13-19 июля

1-2 июля, 8 июля, 13-19 июля Сильные (5 баллов): 12 июля.

Отметим, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований США определяет космическую погоду на каждый месяц и предупреждает об опасных явлениях.

Читайте также: Ученые выяснили, какая смертоносная супербактерия скрывается в людях

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

1. Пейте в сутки достаточно чистой воды, а также зеленого или травяного чая. Лучше отказаться от кофе, алкогольных напитков и энергетики.

2. Выбирайте сбалансированное питание. Потребляйте достаточное количество жиров, белков, углеводов и клетчатки. Летом не ограничивайте себя в свежих фруктах, ягодах и овощах.

3. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе, устраивайте легкие пробежки и добавьте легкие физические нагрузки. Эксперты не рекомендуют проводить много времени под прямыми солнечными лучами.

4. Урегулируйте режим сна и отдыха, избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов.

Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!