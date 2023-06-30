У липні буде небезпечно: названо всі дати магнітних бур

У липні очікується кілька хвиль магнітних бур різної сили. У цей час люди можуть відчувати погіршення самопочуття та загострення хронічних хвороб.

Перший потужний метеоудар розпочнеться вже в 1-2 липня. Про це йдеться на порталі Meteoagent.

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Найгострішим днем місяця через збурення геомагнітного поля Землі стане 12 липня, коли потужність метеоудару становитиме 5 балів. Але 1 липня, 8 липня, 13 липня, 17-19 липня очікуються магнітні бурі у 4 бали. В інші дні – магнітні бурі у 2-3 бали, за оцінками вчених.

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Календар магнітних бур на липень 2023 року

Слабкі (2 бали): 3-7 липня, 9-11 липня, 20-30 липня.

3-7 липня, 9-11 липня, 20-30 липня. Середні (3-4 бали): 1-2 липня, 8 липня, 13-19 липня

1-2 липня, 8 липня, 13-19 липня Сильні (5 балів): 12 липня.

Зауважимо, що Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США, яка визначає космічну погоду на кожен місяць та попереджає про небезпечні явища.

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

1. Пийте на добу достатньо чистої води, а також зеленого або трав'яного чаю. Краще відмовитися від кави, алкогольних напоїв та енергетиків.

2. Обирайте збалансоване харчування. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

3. Не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень. Експерти не радять проводити багато часу під прямим сонячними променями.

4. Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій та конфліктів.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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